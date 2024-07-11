我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

奧運籃球／戴維斯轟雙十 美國男籃熱身賽勝加拿大

美中執法部門再合作 上海機場1逃犯遣返美國

中國再傳火箭發射失敗 「雙曲線一號火箭」飛行異常

記者廖士鋒／即時報導
雙曲線一號2023年12月曾成功發射，如今又發射失敗。（取自星際榮耀空間科技股份有限公司微信公眾號）
雙曲線一號2023年12月曾成功發射，如今又發射失敗。（取自星際榮耀空間科技股份有限公司微信公眾號）

中國再傳出火箭發射任務失敗的消息，民營的商業運載火箭「雙曲線一號火箭遙八」在酒泉衛星中心點火升空後，飛行異常，目前尚未公布具體原因。

上述消息由新華社揭露，消息並指發射時間為7月11日7時40分，該火箭於酒泉衛星發射中心點火升空後，「火箭飛行異常，飛行試驗任務失利」，具體原因正在進一步分析排查。

這是近期中國民營火箭多起事故中的最新一起。此前於6月30日，河南省鞏義市多位市民發布影片，有火箭在飛行途中冒黑煙後墜落起火。當天晚間，民營火箭企業天兵科技在官方微信公眾號上發布情況說明，證實當天其自研的天龍三號液體運載火箭開展一子級九機並聯動力系統熱試車，發動機推力達到820噸，因箭體與試驗台連接處結構失效，一子級火箭脫離發射台，在升空後跌落在距離試車台西南1.5公里的深山中後解體。天兵科技還向鞏義市居民、全體同行夥伴及廣大社會公眾發出「致歉信」。

天龍三號是天兵科技為中國衛星互聯網星座建設量身定製的大型液體運載火箭，產品性能對標SpaceX的獵鷹9號，其直徑3.8公尺，起飛品質590噸，近地軌道（LEO）運力17噸，太陽同步軌道（SSO）運力14噸。該火箭是中國現階段運載火箭在研製過程中推力最大的一次動力系統試車，較之前中國最大推力試驗增長了2倍。

至於由星際榮耀公司研製的「雙曲線一號火箭」也有多次發射失敗的紀錄，包含遙二、遙五、遙四等，不過在去年底，雙曲線一號遙七什邡號運載火箭在酒泉衛星發射中心成功發射升空。除了雙曲線一號之外，目前該公司正在研製「雙曲線二號」，這是一款小型可重複使用的液態火箭。

就此次發射失敗，星際榮耀11日午間在微信公眾號發文指出，火箭一、二、三級飛行正常，四級工作異常，發射任務失利。具體原因將於詳細調查和審議後第一時間公佈。

目前中國在商業太空領域，有諸多民營公司加入，包含「快舟一號甲」、「捷龍一號」、「穀神星一號」、「力箭一號」、「快舟十一號」、「天龍二號」、「朱雀二號」等諸多火箭產品，官方在海南也已經建立「商業航天發射場」。

微信 河南 太空

上一則

「王婆」重返開封 變「乾娘交友」

下一則

中越跨境旅遊 上半年續增溫

延伸閱讀

天龍三號是山寨貨

天龍三號是山寨貨
以色列猛攻加薩 哈瑪斯盟友稱對以邊境發射火箭

以色列猛攻加薩 哈瑪斯盟友稱對以邊境發射火箭
中國「天龍3號」火箭試射爆炸

中國「天龍3號」火箭試射爆炸
加拿大國防部：擬向烏克蘭運送2000枚火箭及武器

加拿大國防部：擬向烏克蘭運送2000枚火箭及武器

熱門新聞

北大數學天才韋神搭地鐵 「S」型路線上樓梯 網友巧妙評論

2024-07-05 01:46
中國無人機領導品牌大疆3日發布電輔自行車系統「DJI Avinox」。（圖／取自快科技）

大疆進軍電動腳踏車 發布電輔自行車系統Avinox

2024-07-06 14:50
齒肋赤蘚可以在極度乾旱、高溫以及強輻射的條件下存活。(取材自百度百科)

中國團隊發現可以種在火星的植物：荒漠苔蘚-196°C能生存　

2024-07-03 09:30
湖南岳陽華容縣洞庭湖5日決堤，地方政府緊急進行堵口作業，但有不少網友質疑修堤經費、潰堤過程中的防堵錯誤等問題。（新華社）

洞庭湖決口 中網友質疑85億人民幣修堤與「以沙堵堤」失誤

2024-07-07 02:40
女道士在網上秀出自己的清涼照片。(取材自X平台)

炒作？女道士敞開道袍「秀美胸」喊師兄們來切磋

2024-07-04 09:30
雙方發生撕扯。（視頻截圖）

川藏線逆行插隊被阻 孕婦撒潑扇耳光嗆「我7個月，XX不怕你」

2024-07-06 09:30

超人氣

更多 >
四血型「最愛記仇」排行 惹到這血型過再久「都像昨天一樣清楚」

四血型「最愛記仇」排行 惹到這血型過再久「都像昨天一樣清楚」
百歲人瑞每周工作6天 愛吃6種食物

百歲人瑞每周工作6天 愛吃6種食物
莎朗史東中風腦出血9天 醒來後發現1800萬財產被掏空

莎朗史東中風腦出血9天 醒來後發現1800萬財產被掏空
好市多7年來首度宣布上調會員年費 一口氣調漲8%

好市多7年來首度宣布上調會員年費 一口氣調漲8%
單親媽打3份工 年賺5.5萬「收入高」不夠窮不能領福利

單親媽打3份工 年賺5.5萬「收入高」不夠窮不能領福利