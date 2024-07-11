油罐車混裝食不安 「自營油」被瘋搶

胖東來僅部分門店還剩下一些葵花籽油。（視頻截圖）

「油罐車混裝」事件發酵，多家食用油企業回應自查，甚至派出主播直播喝油保證品質，仍難讓消費者安心。大批民眾日前前往胖東來超市搶購自營食用油，部分產品已經賣斷貨，其中自營花生油已經賣空，接下來預計斷貨約一周。此外，電商平台的進口食用油銷量也明顯增加，部分店鋪近日銷量相當於此前一個月。不少消費者開始自己煉油，也帶動小型家用搾油機買氣。

另據，時代周報報導，除兩家涉事企業以外，不少食用油品牌都受到波及。在中國食用油市場，益海嘉里（金龍魚）、中糧集團（福臨門）和山東魯花，這三家企業在2022年時的市占率合計超60%。

「魯花食用油旗艦店」抖音 官方直播間，主播日前短時間內多次喝油以自證品質後，單價158.6元的5L*2桶菜籽油顯示售罄。飛瓜數據顯示，7月9日當天，其銷售額在10萬元到25萬元，超過其5萬元到7.5萬元的日均銷售額。同時，魯花食用油旗艦店7月9日漲粉數約為1800人，也超過其近30日的日均漲粉數量443。

在社交平台，不少消費者針對食用油安全問題發帖，其中部分選擇購買進口食用油，也有部分消費者開始自己煉油。在小紅書 平台，家用搾油機的筆記超過1600篇。袁璐在社交平台發布的「大家推薦安全的原裝進口食用油」帖子評論已經過千。她說，自己準備煉豬油，「相信行業會迎來整頓，但在那之前想盡可能尋找相對安全的食用油過渡。」

在淘寶平台，一款價格在500元左右的小型家用搾油機顯示在24小時內已有超過100人購買；另一款價格在750元的家用搾油機則顯示三天內有超500人加購。有淘寶客服稱，近幾日咨詢購買家用搾油機的消費者較以往多了不少。

山姆和胖東來也成為一些消費者的選擇。社交平台也有不少山姆代購發帖稱可以代購食用油。據多位網友爆料，不少消費者在胖東來搶購自營食用油。

藍鯨新聞報導，據多位網友視頻，不少人衝向胖東來搶購其自營的食用油。胖東來許昌多個門店回應稱：「部分產品已經賣斷貨。其中自營花生油已經賣空，自營葵花籽油剩餘數量也不多，接下來預計會斷貨一周左右時間」。

與此同時，市場上也出現了一些進口油「野性消費」的現象。某進口油淘寶旗艦店的客服透露，混裝油的事情發酵以來，店鋪銷量直線上升，「尤其是這兩天猛增，差不多幾天賣完了一個月的貨，現在店裡庫存已經不多了。」