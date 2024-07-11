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油罐車混裝風波 涉事車軌跡離奇消失 網疑：毀屍滅跡

中國新聞組／綜合報導
武漢臨空港大道旁的益海嘉里糧油工業有限公司，日前廠房外停著一輛油罐車，車身標註「介質食用油」。（取材自第一財經）
武漢臨空港大道旁的益海嘉里糧油工業有限公司，日前廠房外停著一輛油罐車，車身標註「介質食用油」。（取材自第一財經）

油罐車混裝風波鬧得沸沸揚揚，被直接實名點出涉事的匯福企業、中儲糧油脂公司和旗下天津公司目前尚無回應。但隨著事件的發酵，運輸車輛軌跡的消失成為另一關注點。有博主收集到了其中一輛涉事車輛的車牌，利用開源的定位平台，查出該貨車行車軌跡。詭異的是，該車軌跡9日尚能在外部數據庫查到，10日已消失，被懷疑涉事方開始「毀屍滅跡」了。

綜合媒體報導，中儲糧旗下的食用油品牌包括金鼎、鼎皇、華鼎、漢鼎、俏廚、淳口香和聚美味等。目前在京東已經找不到「金鼎官方旗艦店」的信息。以「鼎皇」、「華鼎」、「漢鼎」、「淳口香」、「聚美味」為關鍵詞在京東搜索，均找不到相關產品信息。淘寶上，多個小店還在銷售中儲糧旗下食用油。

益海嘉里糧油工業有限公司。（取材自第一財經）
益海嘉里糧油工業有限公司。（取材自第一財經）

據報導，油罐車混裝風波中的另一家涉事企業是匯福糧油官網顯示，旗下品牌分為「匯福」、「金匯福」、「原裝進口」三大類，包括匯福葵花籽油、福滿盈大豆油、金匯福營養均衡食用調和油、德國鉑利歐原裝玉米胚芽油等多款產品。目前在京東、淘寶旗艦店也查詢不到產品及店鋪信息。

油罐車混裝風波還波及到其他品牌，如消費者更熟悉的金龍魚。金龍魚兩度解釋稱，產品指標完全符合國家標準。目前，金龍魚京東、天貓等自營旗艦店銷售正常。

混裝事件被被曝光已逾周，用這些散裝油的企業是誰？他們把油用在哪兒了？仍然是個謎。但此前被博主曝光、牽扯金龍魚的武漢和咸陽工廠的油罐車軌跡，則已無法查詢。

另有網友提出擔憂：現在只希望別因為此事而將貨車GPS開源關閉。相反，應該對所有運輸食品的油罐車的GPS強制開源，並建立監管平台，進行大數據分析。

連日來引發公眾強烈關注的油罐車混裝風波正在進一步持續發酵。網購平台上，涉事兩企業...
連日來引發公眾強烈關注的油罐車混裝風波正在進一步持續發酵。網購平台上，涉事兩企業旗下品牌食用油大部分已下架。（取材自上游新聞）

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