中女遊客在日下海 抱救生圈漂36小時「沒放棄」終獲救

當地出動直升機，吊起這名女子送醫。（取材自橙柿互動）

一名20歲的中國女遊客日前在靜岡縣一處海濱浴場下海後失蹤，在千葉縣附近海域，漂流了36小時後被人發現，獲救後沒有生命危險。新聞一出，網友紛紛留言，「是靠自己贏得老天眷顧的幸運家伙」、「大難不死必有後福」，也有去過白濱海岸的網友表示，「這裡很危險，曾被愈沖愈遠」。

橙柿互動引述日本 靜岡電視台報導，日前一名中國女子在靜岡縣下田市白濱大濱海灘附近的一家便利店報警說，和自己一起的朋友下海後再也沒有回來。

有網友在社交平台表示，日本下田白濱海灘是個較偏遠而小眾的景點，因柔軟細膩的白沙和湛藍清澈的海水出名，有「日本的夏威夷 」之稱。

按照報警的女子描述，失蹤的中國女遊客穿黑色泳衣。當地警方、消防部門、海上保安部門展開搜救。約36小時後，在千葉縣南房總市野島崎附近海域，一艘貨船的船員發現套著救生圈的女子，於是聯絡了附近一艘油輪船員跳入水中，將女子救起。當地出動直升機，吊起這名女子送醫。女子有脫水症狀，但意識清醒，無生命危險。

據報導，女子失蹤地點與被發現的海域，直線距離為80公里。當地海上保安部門正在調查女子失蹤詳細情況。

此前，在社交平台上，有疑似該女子的朋友曾發帖求助：自己的朋友在日本靜岡縣下田市白濱大濱海水浴場，遊泳的時候被水沖走，緊急尋人。7月10日下午三時，該用戶也發文確認，朋友已被救起。

報導指出，文中，該用戶表示：「目前人（女子）已經出院了，很健康，只是需要時間緩一緩。她真的特別特別堅強，天黑了她就看著天上的星星，天亮了還看到了海市蜃樓，就像漂流歷險記一樣奇妙的經歷。日本搜救的時候她看得到搜救船，但是天太黑了搜救隊看不到她。但是她都沒有放棄，一直讓自己看著岸邊，不漂太遠！」。