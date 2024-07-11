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樹下降甘霖…原來是知了噴尿 秒速高達3米

中國新聞組／綜合報導
蟬排尿時的水流很強大，噴射尿液速度可高達每秒3米。(取材自封面新聞)
蟬排尿時的水流很強大，噴射尿液速度可高達每秒3米。(取材自封面新聞)

夏天是蟬鳴季節，近日中國不少網友在社交媒體上曬出知了集體「噴尿」的畫面，才知道在樹下淋的不一定是雨。

封面新聞報導，知了不僅會在夏天展開「聲樂表演」，湊齊數量，還會來一場壯觀的「噴尿大賽」。如果不幸嘗到知了的液體，還覺得有點甜，不要驚慌，這是知了吸取樹的汁液含糖量比較高。

樂山師範學院教授、中國昆蟲學會科普委員會副主任曹成全表示，知了大規模噴尿的場景，其實是知了的排洩行為，之所以會形成「小瀑布」般的場景，一方面是因為環境中的知了數量龐大；另一方面則是夏天太熱，知了會「瘋狂」地吸取樹的汁液，並且是一邊喝一邊排洩。同時，樹木單一的營養成分，知了不得不吸取大量的汁液來保證自己獲取到足夠的能量和營養物質。

曹成全表示，這些物質是知了吸收大量樹的汁液產生的水分，類似於樹上的物質落到了人身上，不至於會帶來危險。

成都華希昆蟲博物館副館長趙希表示，排尿是生理行為，吃進去肯定要排出來，生活中不僅是知了，蚊子也會排洩，還是黑褐色的。

據了解，知了排尿時的水流很強大，噴射尿液的速度可高達每秒3米，是新評估的所有動物中，包括大象、馬等哺乳動物最快的。

網友虧說：「本以為在樹下可以躲過烈日，卻沒料到中了知了的水槍」、「是不是還可以做一款飲料『參知了樹汁清涼水』」、「小時候大太陽的有一棵樹會下雨，老人們把牠說的可神奇了。」

不少網友在社交媒體上曬出了知了集體噴尿的畫面。(取材自封面新聞)
不少網友在社交媒體上曬出了知了集體噴尿的畫面。(取材自封面新聞)

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