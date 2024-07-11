「絲路方舟號」海軍醫院船起航 前往南海各島礁。(取材自中國軍號微信)

搭載中共 南部戰區海軍醫療輕騎隊，和文藝輕騎隊共百餘名隊員的醫院船「絲路方舟」號，10日從廣東湛江某軍港解纜起航，前往南海各島礁，開展「健康送海疆」活動。

解放軍微信 公眾號「中國軍號」報導，根據任務安排，絲路方舟號醫院船將奔赴西南沙及華南沿海島礁進行醫療巡診，同步開展海上傷患救治演練、後裝業務幫帶、文化骨幹培訓和送法下基層服務。

觀察者網報導，絲路方舟號舷號為867，是920型醫院船，已於2022年9月下水，是自2008年和平方舟號服役以來，中共海軍時隔15年再次擁有的第二艘萬噸級大型醫院船。

絲路方舟號由中國船舶集團旗下第708研究所設計、廣船國際建造。總長178米，型寬24米，排水量達1.4萬噸，總面積為4000平方米，共設有傷病員換乘、檢傷分類、門診、住院、後送撤離五類醫療區域，具有遠洋救生能力強、傷病員換乘手段多樣、醫療設施設備齊全、配套設施先進、醫護力量雄厚等優點。

根據統計，除了兩艘920型醫院船外，中共海軍還有一艘莊河號醫院船，該船原本是一艘運輸船，後來被改裝成醫院船。此外，世昌號國防動員艦在必要時也會被用作醫院船。