我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

奧運籃球／戴維斯轟雙十 美國男籃熱身賽勝加拿大

美中執法部門再合作 上海機場1逃犯遣返美國

「開拓2號」海試成功 中國深海4000米挖寶

中國新聞組╱北京11日電
深海重載作業採礦車工程樣機「開拓2號」的海試現場。(新華社)
深海重載作業採礦車工程樣機「開拓2號」的海試現場。(新華社)

在4102.8米海底挖「寶」，成功取回深海多金屬結殼與結核，中國深海礦產資源開發關鍵技術研究與裝備研製取得重大突破。

新華社報導，從上海市政府新聞辦9日舉行的採訪活動中獲悉，由上海交通大學自主研製的深海重載作業採礦車工程樣機「開拓2號」日前完成海試，首次突破國內深海重載作業採礦車海試水深4000米大關，在中國首創5項新技術。

大洋海底蘊藏著豐富礦產，應用價值極高。但海底地形崎嶇，海況條件複雜，要想在深海探採取「寶」，離不開高端的海底採礦裝備。

長6米、寬3米、高2.5米、重14噸。在上海長興海洋實驗室可見，「開拓2號」是一台「大傢伙」，設計作業水深6000米。它有兩大鮮明特徵：一是強有力的掘進齒能在海底「削礦如泥」，二是4條平穩結實的金屬履帶可以在深海礦區「如履平地」。

上海交大船舶海洋與建築工程學院講席教授、「開拓2號」首席科學家楊建民介紹，這次海試從6月19日啟航，6月28日返航，航程1840多公里。團隊在西太平洋多金屬結殼與結核海區開展海底行進、礦物開採、布放回收等全系統聯調聯試。

連續5天，「開拓2號」海底探「寶」動作不斷：每天完成1個潛次，分別達到1802.4米、1929.9米、1955.8米、2048.5米和4102.8米的深度，並成功獲得200多公斤多金屬結殼、多金屬結核等各類深海礦產樣品。

4102.8米意味著什麼？楊建民說，此次海試水深突破4000米大關，意味著基本可以達到海底採礦需要的深度，深海礦產資源一般賦存在2000米至6000米深海海底，其中多金屬結殼與硫化物主要分布在4000米水深以內。

海底「寶」有何價值？結殼和結核是兩種深海礦產，前者是生長在海底岩石上的礦物質覆蓋層，後者主要以半埋藏的狀態分布於海底沉積物之上。根據分析，此次海試獲得的結殼和結核鐵、錳含量均介於10%至20%之間，且富含鈦、鎳、鈰、銅等關鍵金屬。

海底挖「寶」要有硬核技術。成果背後，是5個深海採礦領域的首創技術，分別是深海複雜海底地形高機動行進技術、深海多礦類複合鑽採技術、深水重載作業智能精細控制技術、非金屬纜深海重載布放回收技術和深海環境擾動監測評估技術。

上海交通大學自主研製的深海重載作業採礦車工程樣機「開拓2號」。(新華社)
上海交通大學自主研製的深海重載作業採礦車工程樣機「開拓2號」。(新華社)

上一則

港府重申：北京駐港官員不能申請香港永久居民

下一則

女皇陛下、總督...港刪殖民字眼草案立會通過 議員促加快步伐

延伸閱讀

福建艦第3次海試 甲板現殲15戰機

福建艦第3次海試 甲板現殲15戰機
殲-15登福建艦？福建艦第3次試航甲板上有艦載機

殲-15登福建艦？福建艦第3次試航甲板上有艦載機
福建艦傳7/3三度海試 操演艦載機起降？

福建艦傳7/3三度海試 操演艦載機起降？
中國第三艘航艦「福建艦」 傳7月3日進行第三次海試

中國第三艘航艦「福建艦」 傳7月3日進行第三次海試

熱門新聞

北大數學天才韋神搭地鐵 「S」型路線上樓梯 網友巧妙評論

2024-07-05 01:46
中國無人機領導品牌大疆3日發布電輔自行車系統「DJI Avinox」。（圖／取自快科技）

大疆進軍電動腳踏車 發布電輔自行車系統Avinox

2024-07-06 14:50
齒肋赤蘚可以在極度乾旱、高溫以及強輻射的條件下存活。(取材自百度百科)

中國團隊發現可以種在火星的植物：荒漠苔蘚-196°C能生存　

2024-07-03 09:30
湖南岳陽華容縣洞庭湖5日決堤，地方政府緊急進行堵口作業，但有不少網友質疑修堤經費、潰堤過程中的防堵錯誤等問題。（新華社）

洞庭湖決口 中網友質疑85億人民幣修堤與「以沙堵堤」失誤

2024-07-07 02:40
女道士在網上秀出自己的清涼照片。(取材自X平台)

炒作？女道士敞開道袍「秀美胸」喊師兄們來切磋

2024-07-04 09:30
雙方發生撕扯。（視頻截圖）

川藏線逆行插隊被阻 孕婦撒潑扇耳光嗆「我7個月，XX不怕你」

2024-07-06 09:30

超人氣

更多 >
四血型「最愛記仇」排行 惹到這血型過再久「都像昨天一樣清楚」

四血型「最愛記仇」排行 惹到這血型過再久「都像昨天一樣清楚」
百歲人瑞每周工作6天 愛吃6種食物

百歲人瑞每周工作6天 愛吃6種食物
莎朗史東中風腦出血9天 醒來後發現1800萬財產被掏空

莎朗史東中風腦出血9天 醒來後發現1800萬財產被掏空
好市多7年來首度宣布上調會員年費 一口氣調漲8%

好市多7年來首度宣布上調會員年費 一口氣調漲8%
單親媽打3份工 年賺5.5萬「收入高」不夠窮不能領福利

單親媽打3份工 年賺5.5萬「收入高」不夠窮不能領福利