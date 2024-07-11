「開拓2號」海試成功 中國深海4000米挖寶

深海重載作業採礦車工程樣機「開拓2號」的海試現場。(新華社)

在4102.8米海底挖「寶」，成功取回深海多金屬結殼與結核，中國深海礦產資源開發關鍵技術研究與裝備研製取得重大突破。

新華社報導，從上海市政府新聞辦9日舉行的採訪活動中獲悉，由上海交通大學自主研製的深海重載作業採礦車工程樣機「開拓2號」日前完成海試，首次突破國內深海重載作業採礦車海試水深4000米大關，在中國首創5項新技術。

大洋海底蘊藏著豐富礦產，應用價值極高。但海底地形崎嶇，海況條件複雜，要想在深海探採取「寶」，離不開高端的海底採礦裝備。

長6米、寬3米、高2.5米、重14噸。在上海長興海洋實驗室可見，「開拓2號」是一台「大傢伙」，設計作業水深6000米。它有兩大鮮明特徵：一是強有力的掘進齒能在海底「削礦如泥」，二是4條平穩結實的金屬履帶可以在深海礦區「如履平地」。

上海交大船舶海洋與建築工程學院講席教授、「開拓2號」首席科學家楊建民介紹，這次海試從6月19日啟航，6月28日返航，航程1840多公里。團隊在西太平洋多金屬結殼與結核海區開展海底行進、礦物開採、布放回收等全系統聯調聯試。

連續5天，「開拓2號」海底探「寶」動作不斷：每天完成1個潛次，分別達到1802.4米、1929.9米、1955.8米、2048.5米和4102.8米的深度，並成功獲得200多公斤多金屬結殼、多金屬結核等各類深海礦產樣品。

4102.8米意味著什麼？楊建民說，此次海試水深突破4000米大關，意味著基本可以達到海底採礦需要的深度，深海礦產資源一般賦存在2000米至6000米深海海底，其中多金屬結殼與硫化物主要分布在4000米水深以內。

海底「寶」有何價值？結殼和結核是兩種深海礦產，前者是生長在海底岩石上的礦物質覆蓋層，後者主要以半埋藏的狀態分布於海底沉積物之上。根據分析，此次海試獲得的結殼和結核鐵、錳含量均介於10%至20%之間，且富含鈦、鎳、鈰、銅等關鍵金屬。