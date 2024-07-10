洞庭湖決堤未勘災…「習主席 你在哪?」網民神曲火了

洞庭湖5日決堤雖已完成封堵工作，然而卻有消息指出，決堤的大壩前段時間才斥資85億（人民幣，下同，約11.7億美元）加固，讓不少網友質疑「錢究竟花哪裡去了」。此外，決堤事件後，中國國家主席習近平 要求全力搶險救援，但至今未到場勘災。對此，有網友自製歌曲「習主席！你在哪裡？」，反映不滿。另有網友表示，當地政府面對重大災害，已經先把民眾的嘴摀上了。

綜合網上訊息，有網友表示，現在湖南省岳陽市華容縣全縣公職人員的休假都已經被取消，被迫協助進行救災工作，且全面禁止公職人員接受任何媒體採訪，所有人都不可以對外發布消息，公開的消息都必須以官方通稿為準。網上評論稱，當地政府面對重大災害的態度，就是先摀上那些可能「說出實話」的人的嘴巴。

X推主「趙蘭健」也分享影片指出，在洞庭湖一線堤防決堤後，下游的人們只能各自想辦法逃命，否則數十萬人都將面臨洪水 滅頂的命運。另一方面，「趙蘭健」也稱，現在中國的武警已經進入湖南省地區，準備開始針對人民進行維穩。

X推主「羅翔」表示，洞庭湖華容段的大壩，在過去曾花費高達85億人民幣的資金進行加固作業，但仍發生了決堤的事故。然而在大壩決堤前，有當地網友拍攝影片時發現，事發大壩早已「千瘡百孔」，且試圖將影片發上社交媒體就會立刻遭到「和諧」。「羅翔」質疑，當地政府宣稱花錢進行整修加固，但水壩似乎沒有加固的痕跡，那麼錢究竟花到哪裡去了？

報導指出，「羅翔」分享的另一段影片則是中國政府部門「抗洪救災」的影片。影片中，數位當地政府官員排成一隊，以接力的方式運送堵住洪水的沙包。然而，影片拍攝時當地並沒有下雨，「救災」的官員也只是隨意地將沙包丟到幾乎沒有流水通過的缺口中。

此外，在災害發生後，不少中國網友想起過去中國最高領導人曾親赴災害現場勘災，被批評為「作秀」，但習近平卻仍未與現場災民交流，於是，就有中國網友做了一首名為「習主席！你在哪裡？」的歌曲，希望習近平能關注人民的真實生活情況，不要再去非洲「大撒幣」了。