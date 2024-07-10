我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

艙門脫落後重創形象 波音6月僅賣出3架客機

怕在台上迷路？白宮製作超詳細圖解 引導拜登「走上講台」

洞庭湖決堤未勘災…「習主席 你在哪?」網民神曲火了

中國新聞組／北京10日電

洞庭湖5日決堤雖已完成封堵工作，然而卻有消息指出，決堤的大壩前段時間才斥資85億（人民幣，下同，約11.7億美元）加固，讓不少網友質疑「錢究竟花哪裡去了」。此外，決堤事件後，中國國家主席習近平要求全力搶險救援，但至今未到場勘災。對此，有網友自製歌曲「習主席！你在哪裡？」，反映不滿。另有網友表示，當地政府面對重大災害，已經先把民眾的嘴摀上了。

綜合網上訊息，有網友表示，現在湖南省岳陽市華容縣全縣公職人員的休假都已經被取消，被迫協助進行救災工作，且全面禁止公職人員接受任何媒體採訪，所有人都不可以對外發布消息，公開的消息都必須以官方通稿為準。網上評論稱，當地政府面對重大災害的態度，就是先摀上那些可能「說出實話」的人的嘴巴。

X推主「趙蘭健」也分享影片指出，在洞庭湖一線堤防決堤後，下游的人們只能各自想辦法逃命，否則數十萬人都將面臨洪水滅頂的命運。另一方面，「趙蘭健」也稱，現在中國的武警已經進入湖南省地區，準備開始針對人民進行維穩。

X推主「羅翔」表示，洞庭湖華容段的大壩，在過去曾花費高達85億人民幣的資金進行加固作業，但仍發生了決堤的事故。然而在大壩決堤前，有當地網友拍攝影片時發現，事發大壩早已「千瘡百孔」，且試圖將影片發上社交媒體就會立刻遭到「和諧」。「羅翔」質疑，當地政府宣稱花錢進行整修加固，但水壩似乎沒有加固的痕跡，那麼錢究竟花到哪裡去了？

報導指出，「羅翔」分享的另一段影片則是中國政府部門「抗洪救災」的影片。影片中，數位當地政府官員排成一隊，以接力的方式運送堵住洪水的沙包。然而，影片拍攝時當地並沒有下雨，「救災」的官員也只是隨意地將沙包丟到幾乎沒有流水通過的缺口中。

此外，在災害發生後，不少中國網友想起過去中國最高領導人曾親赴災害現場勘災，被批評為「作秀」，但習近平卻仍未與現場災民交流，於是，就有中國網友做了一首名為「習主席！你在哪裡？」的歌曲，希望習近平能關注人民的真實生活情況，不要再去非洲「大撒幣」了。

習近平 洪水

上一則

洞庭湖災區號召賑災 2食企捐500萬反遭抵制 「轉移對貪官的恨」

下一則

洞庭湖潰堤封堵 15個西湖水待排 近百輛排澇車動起來

延伸閱讀

習近平晤匈牙利總理 提「3原則」推俄烏停火 籲大國發揮正能量

習近平晤匈牙利總理 提「3原則」推俄烏停火 籲大國發揮正能量
會習近平談俄烏停火後 匈牙利總理將訪華府

會習近平談俄烏停火後 匈牙利總理將訪華府
推動俄烏停火 習近平提戰場不外溢等「三原則」

推動俄烏停火 習近平提戰場不外溢等「三原則」
王毅：上合峰會各國領導人都欽佩習近平的高瞻遠矚

王毅：上合峰會各國領導人都欽佩習近平的高瞻遠矚

熱門新聞

北大數學天才韋神搭地鐵 「S」型路線上樓梯 網友巧妙評論

2024-07-05 01:46
茉莉用英文講述她在特斯拉裡遇到的問題。(視頻截圖)

中國7歲女童在線回報特斯拉Bug 馬斯克竟親自回覆

2024-07-02 07:30
中國無人機領導品牌大疆3日發布電輔自行車系統「DJI Avinox」。（圖／取自快科技）

大疆進軍電動腳踏車 發布電輔自行車系統Avinox

2024-07-06 14:50
儘管中國祭出「去庫存」，由國企收購庫存商品房，但房地產市場依然跌跌不休。中國房市示意圖。（中新社）

中國房市如何復原？ 北大學者：房價再跌40%

2024-07-02 14:18
齒肋赤蘚可以在極度乾旱、高溫以及強輻射的條件下存活。(取材自百度百科)

中國團隊發現可以種在火星的植物：荒漠苔蘚-196°C能生存　

2024-07-03 09:30
湖南岳陽華容縣洞庭湖5日決堤，地方政府緊急進行堵口作業，但有不少網友質疑修堤經費、潰堤過程中的防堵錯誤等問題。（新華社）

洞庭湖決口 中網友質疑85億人民幣修堤與「以沙堵堤」失誤

2024-07-07 02:40

超人氣

更多 >
半島電視：中國公民冒險偷渡美國的原因 不只經濟萎靡

半島電視：中國公民冒險偷渡美國的原因 不只經濟萎靡
爆氣…被問民主黨逼宮拜登 第一夫人吉兒怒飆記者「別對我大叫」

爆氣…被問民主黨逼宮拜登 第一夫人吉兒怒飆記者「別對我大叫」
如何避免搭郵輪暈船？ 船長分享意想不到的一招

如何避免搭郵輪暈船？ 船長分享意想不到的一招
楊安澤：本周應是拜登當總統候選人的最後一周

楊安澤：本周應是拜登當總統候選人的最後一周
寮國的一中算盤 台灣團客免簽背後的散客怎麼了

寮國的一中算盤 台灣團客免簽背後的散客怎麼了