洞庭湖災區號召賑災 2食企捐500萬反遭抵制 「轉移對貪官的恨」

湖南省岳陽市平江縣發生洪澇災害，居民抱著孩子坐在店鋪裡。（路透）

湖南、湖北、河南 、山東等地近期遭遇特大洪災 ，其中以湖南岳陽洞庭湖周邊最嚴重。多地政府和紅十字會發聲號召捐款，但響應不多，甚至有2家食品企業因捐款惹上「負面新聞」，引發抵制。「500萬（人民幣，下同，約68.7萬美元）捐款，災民能分到1塊錢嗎？」，有分析指出，過往政府對捐款運用不透明，導致民眾對貪官的「恨」轉移到捐款企業。

自由亞洲電台報導，華容縣融媒體中心日前發布「關於接受社會捐贈告知書」，呼籲社會各界愛心人士、愛心企業和其他愛心組織積極捐贈，與災區人民共克難關。

同一天，零食企業「趙一鳴」發文稱已向岳陽市華容縣捐贈500萬元，並積極籌措應急食品物資，全力支援災區。新茶飲品牌「霸王茶姬」亦發布公告稱，已通過中國鄉村發展基金會捐贈500萬元，專款用於華容決口群眾應急救災以及重建工作。

這種行動速度和力度，足以證明企業的真心，但是社會輿論反掀起質疑的風潮，該企業的微博 評論區裡湧進不少批評留言。

網民質疑，從汶川地震到發生大大小小的災難，政府都呼籲捐款，要麼是逼捐，要麼是紅十字會貪汙。官方處理捐款的不透明，讓民眾對政府行為早已失去信任。

有網民說「霸王茶姬會把這500萬加到奶茶裡」、「再也不買霸王茶姬了，不然成變相捐款」，也有網民說「應該把捐款的錢直接拿給災民，不應該通過中介」。也有網民趁機為員工待遇喉舌，也要查查霸王茶姬有沒有偷稅漏稅。

當中，「霸王茶姬」還被網友查出雇用「水軍」誇讚自己的捐款行為，讓評論區「風向」一面倒都是讚美。

網友也對「趙一鳴」零食公司的善舉表現出極大的懷疑，認為企業的捐款行為並不單純，「捐款抵稅，企業又出名又省錢，真是好算盤」。

此前，湖南平江也因洪災發布接受資金捐贈、不再接受物資的公告，網友不滿的表示「只要錢 ，不要物資了，大家看明白了嗎」。