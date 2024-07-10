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「洪荒之力」傅園慧任浙大教職 校方證實：就是她

中國新聞組／北京10日電
傅園慧。（新華社資料照片）
傅園慧。（新華社資料照片）

曾因賽後受訪說出夯劇台詞「洪荒之力」而暴紅的傅園慧，將轉換跑道。浙江大學擬錄用名單公示，出現名為「傅園慧」將出任公共體育與藝術部教學崗，引起外界揣測是否就是中國泳隊世界冠軍傅園慧，校方9日表示，名單中的「傅園慧」確實就是中國國家女子游泳隊運動員；傅園慧也微博PO文稱，「新的身分粗線嘞！期待與各位同學老師們的見面！」

現代快報報導，傅園慧成名於2011年的世界青年游泳錦標賽，奪得100米仰泳銀牌，並在隨後的全國游泳錦標賽上奪得金牌，2011年七城會上，奪得4X100米自由泳接力金牌；2014年仁川亞運100米仰泳冠軍；2015年8月6日，在第16屆喀山世界游泳錦標賽女子50米仰泳決賽中，傅園慧以27秒11獲得冠軍，這是她第一次取得世錦賽冠軍。

2016年8月9日，在里約奧運女子100米仰泳決賽中，傅園慧以58秒76的成績並列第三奪得銅牌，2016年12月15日，榮獲2016中國十佳勞倫斯冠軍獎最受歡迎女運動員獎。

傅園慧2018年8月21日，以27秒68獲得2018年雅加達亞運女子50米仰泳亞軍。10月14日，以27秒69的成績奪得2018年全國游泳錦標賽女子50米仰泳冠軍。2019年3月26日，她以59秒84的成績獲得2019年全國游泳冠軍賽暨世錦賽選拔賽女子100米仰泳冠軍。

2024年6月18日，傅園慧發文稱畢業了，感謝母校北京體育大學。

網友也紛紛在傅園慧微博下留言，「下學期我要努力搶傅老師的課」、「你一定會做個活潑開朗的好老師的。發現有可以傳承你的『洪荒之力』的好苗子，請傾力傳授」、「羨慕能上傅老師的游泳課的同學」。

浙江大學對2024年擬錄用人員名單進行公示，傅園慧將入職公共體育與藝術部，擬聘用...
浙江大學對2024年擬錄用人員名單進行公示，傅園慧將入職公共體育與藝術部，擬聘用崗位為「教學為主崗」。(取材自北京日報微信公號) 。

微博 奧運

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