我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

怕在台上迷路？白宮製作超詳細圖解 引導拜登「走上講台」

妻子被升頭等艙他沒有 維州牧師機上家暴癲癇妻

毛片缺得厲害 羽球飆漲6成 球友稱「囤貨像炒股」

記者黃雅慧／綜合報導
受到原料缺貨，加上羽毛球運動火熱，今年以來羽毛球價格大漲，有球友嘆快打不起球了。圖為浙江民眾在杭州體育館打羽毛球。 (中新社)
受到原料缺貨，加上羽毛球運動火熱，今年以來羽毛球價格大漲，有球友嘆快打不起球了。圖為浙江民眾在杭州體育館打羽毛球。 (中新社)

中國目前仍面臨通縮威脅，但近期羽毛球的價格卻突然飆漲。7月起，羽毛球普遍較去年高出二、三成，部分型號的漲幅甚至超過60%；有球友稱，「月薪2萬（人民幣，下同，約2750美元）也打不起羽毛球了！」、「打的錢包疼，心也疼」。甚至有球友說買羽毛球買出「炒股」的感覺，成新型「理財產品」，可以開始囤球建倉。

日本知名品牌YONEX為例，其主流高端款AS-05羽毛球，4月的零售價從每打210元（約29美元）漲至每打225元（約31美元），7月價格進一步飆升至每打275元（約38美元）。

北京青年報報導，杭州富陽一家羽毛球生產工廠負責人表示，目前漲價是全行業趨勢。

對於漲價原因，河南超繼商貿集團有限公司體育事業部經理趙文曾多次詢問廠家，得到的回復都是原材料緊缺，「羽毛球的毛片漲價，球肯定也漲」。

被稱為「中國羽絨之鄉」的河南東北小城台前縣，是華中地區最大的毛片供應商之一，業務方向主要是向大型體育用品公司輸送毛片原材料，這些毛片大部分會被用在羽毛球的生產上。

來自當地的業者趙霞指出，現在市場上毛片缺得厲害，特別是刀翎毛。去年底，一斤刀翎批發價在200元左右，包含600根左右的原毛，折合下來1根刀翎不到4角錢，「現在一斤約280元，比去年漲了4成。」

趙霞分析，近幾年鴨鵝出欄率低，流入市場的毛片數量少，相應的毛片價格也就漲了，「今年價格是個高峰，明年應該就會下跌」。

但也有業內人士認為，羽毛球價格大漲與羽毛球運動旺盛有關。廣州日報報導，廣州從事羽毛球器材銷售20多年的陳先生表示，最近無論是羽毛球還是羽毛球拍都供不應求，哪怕漲價也賺不到錢。

在漲價潮下，有球友開始尋找羽毛球替代品，包括塑料球和碳音球。然而塑料球飛行慢、反彈性差；碳音球雖然最接近羽毛球，但價格已跟某些天然球價格差距不大。業者也認為難有完美的替代品。

企查查數據顯示，大陸現存羽毛球相關企業1.3萬家，截至目前，今年已註冊相關企業411家，其中上半年註冊394家，年增10.06%。受到該運動火熱，還有企業不斷入局。

河南 日本

上一則

中國人暑期旅遊 新馬泰「免簽黃金線」成首選

下一則

香港初選案 3前高官為民主黨前主席胡志偉求情

延伸閱讀

辯方證人護郭文貴心切 露破綻遭紐約檢方猛攻

辯方證人護郭文貴心切 露破綻遭紐約檢方猛攻
你好，合夥人！（九）

你好，合夥人！（九）
中國羽毛球價格驚驚漲 高薪族也打不起了

中國羽毛球價格驚驚漲 高薪族也打不起了
巴黎奧運／美國羽球隊 華裔邱愷翔男雙、混雙出戰

巴黎奧運／美國羽球隊 華裔邱愷翔男雙、混雙出戰

熱門新聞

北大數學天才韋神搭地鐵 「S」型路線上樓梯 網友巧妙評論

2024-07-05 01:46
茉莉用英文講述她在特斯拉裡遇到的問題。(視頻截圖)

中國7歲女童在線回報特斯拉Bug 馬斯克竟親自回覆

2024-07-02 07:30
中國無人機領導品牌大疆3日發布電輔自行車系統「DJI Avinox」。（圖／取自快科技）

大疆進軍電動腳踏車 發布電輔自行車系統Avinox

2024-07-06 14:50
儘管中國祭出「去庫存」，由國企收購庫存商品房，但房地產市場依然跌跌不休。中國房市示意圖。（中新社）

中國房市如何復原？ 北大學者：房價再跌40%

2024-07-02 14:18
齒肋赤蘚可以在極度乾旱、高溫以及強輻射的條件下存活。(取材自百度百科)

中國團隊發現可以種在火星的植物：荒漠苔蘚-196°C能生存　

2024-07-03 09:30
湖南岳陽華容縣洞庭湖5日決堤，地方政府緊急進行堵口作業，但有不少網友質疑修堤經費、潰堤過程中的防堵錯誤等問題。（新華社）

洞庭湖決口 中網友質疑85億人民幣修堤與「以沙堵堤」失誤

2024-07-07 02:40

超人氣

更多 >
半島電視：中國公民冒險偷渡美國的原因 不只經濟萎靡

半島電視：中國公民冒險偷渡美國的原因 不只經濟萎靡
爆氣…被問民主黨逼宮拜登 第一夫人吉兒怒飆記者「別對我大叫」

爆氣…被問民主黨逼宮拜登 第一夫人吉兒怒飆記者「別對我大叫」
楊安澤：本周應是拜登當總統候選人的最後一周

楊安澤：本周應是拜登當總統候選人的最後一周
紐約小型住宅、公寓樓 須購買新垃圾桶…11月上路

紐約小型住宅、公寓樓 須購買新垃圾桶…11月上路
如何避免搭郵輪暈船？ 船長分享意想不到的一招

如何避免搭郵輪暈船？ 船長分享意想不到的一招