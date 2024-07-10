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不再免費 中新冠疫苗7/15起須自費

中國新聞組╱北京10日電
中國頻傳財政吃緊之際，多地醫院相繼通告新冠肺炎疫苗接種，由免費調整為自費。(路透)
中國頻傳財政吃緊之際，多地醫院相繼通告新冠肺炎疫苗接種，由免費調整為自費。(路透)

中國頻傳財政吃緊之際，多地醫院與衛生組織近日相繼通告，自7月15日起，COVID-19疫苗免費接種將調整為自費接種，醫保基金不再支付疫苗及接種費用，各級財政也不再給予相關補助。

中國持續3年多引以為傲的COVID-19疫苗免費接種，就這麼悄悄終止了。截至目前，國家衛生健康委員會與陸媒均未發布這項重大政策調整，絕大多數民眾還不知道。

中國多家醫院與基層衛生機關近日相繼通告，接獲上級疾控通知，7月15日起，COVID-19疫苗由免費接種調整為自費接種；部分機關表示還有疫苗，呼籲民眾儘快接種。

綜合多項通告，國家衛生健康委員會下發通知稱，此舉是綜合考量目前COVID-19疫情形勢、人群免疫水準、疫苗接種實際情況所作的決定。醫保基金不再支付COVID-19疫苗及接種費用，各級財政也相應不再對醫保基金給予相關補助。

中國國家衛健委表示，COVID-19疫苗接下來由各省市根據接種要求，透過省級公共資源交易平台組織採購。截至9日晚，多地通告都沒有提到7月15日以後，接種一劑COVID-19疫苗需要多少錢。

微信公眾號「mRNA福星情報局」表示，由於先前疫苗有效率低、醫保資金不足等因素，各地已經很少採購疫苗，國內XBB疫苗的生產廠家幾乎處於停產狀態，「這種情況廠家哪有動力開發針對JN.1及KP. 2變種的新型疫苗呢？」。

文章提到，很多國家已經在研發針對JN.1及KP.2毒株的新型疫苗，並計畫今年秋季展開接種計畫，以降低重症和死亡的風險。

文章並提到，自費接種意味著接種者需要承擔一定的費用，對於經濟上有困難的人、老年人並不友好，如果未來針對特定人群免費將會更好。

疫苗 醫保 微信

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