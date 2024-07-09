我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

達特茅斯亞裔生陳屍河中 疑與強迫新生喝酒劣俗有關

獨／華女錄取高薪工作 一細節驚覺遇詐嘆：手法高明

「洪荒之力」傅園慧任教職 出現浙大錄用名單

中國新聞組／北京10日電
傅園慧。（新華社資料照片）
傅園慧。（新華社資料照片）

曾因賽後受訪說出夯劇台詞「洪荒之力」而暴紅的傅園慧，將轉換跑道。浙江大學擬錄用名單公示，出現名為「傅園慧」將出任公共體育與藝術部教學崗，引起外界揣測是否就是中國泳隊世界冠軍傅園慧，校方9日表示，名單中的「傅園慧」確實就是中國國家女子游泳隊運動員；傅園慧也微博PO文稱，「新的身分粗線嘞！期待與各位同學老師們的見面！」

現代快報報導，傅園慧成名於2011年的世界青年游泳錦標賽，奪得100米仰泳銀牌，並在隨後的全國游泳錦標賽上奪得金牌，2011年七城會上，奪得4X100米自由泳接力金牌；2014年仁川亞運100米仰泳冠軍；2015年8月6日，在第16屆喀山世界游泳錦標賽女子50米仰泳決賽中，傅園慧以27秒11獲得冠軍，這是她第一次取得世錦賽冠軍。

2016年8月9日，在里約奧運女子100米仰泳決賽中，傅園慧以58秒76的成績並列第三奪得銅牌，2016年12月15日，榮獲2016中國十佳勞倫斯冠軍獎最受歡迎女運動員獎。

傅園慧2018年8月21日，以27秒68獲得2018年雅加達亞運女子50米仰泳亞軍。10月14日，以27秒69的成績奪得2018年全國游泳錦標賽女子50米仰泳冠軍。2019年3月26日，她以59秒84的成績獲得2019年全國游泳冠軍賽暨世錦賽選拔賽女子100米仰泳冠軍。

2024年6月18日，傅園慧發文稱畢業了，感謝母校北京體育大學。

網友也紛紛在傅園慧微博下留言，「下學期我要努力搶傅老師的課」、「你一定會做個活潑開朗的好老師的。發現有可以傳承你的『洪荒之力』的好苗子，請傾力傳授」、「羨慕能上傅老師的游泳課的同學」。

浙江大學對2024年擬錄用人員名單進行公示，傅園慧將入職公共體育與藝術部，擬聘用...
浙江大學對2024年擬錄用人員名單進行公示，傅園慧將入職公共體育與藝術部，擬聘用崗位為「教學為主崗」。(取材自北京日報微信公號)

微博 奧運

上一則

不是呆呆...臭豆腐店名「槑」字怎麼唸？正確讀音曝光

下一則

嗆北約？中國解放軍首入歐軍演 西方媒體批白俄「引狼入室」

延伸閱讀

遇暴雨仍游泳 2姊妹康尼島溺亡

遇暴雨仍游泳 2姊妹康尼島溺亡
遇暴雨仍繼續游泳 救生員已下班 紐約2姊妹康尼島溺斃

遇暴雨仍繼續游泳 救生員已下班 紐約2姊妹康尼島溺斃
1周6天游泳又重訓 他照樣高血脂 問題出在這裡

1周6天游泳又重訓 他照樣高血脂 問題出在這裡
賀國慶 75歲美國人巴黎塞納河游泳 稱水質「很棒」

賀國慶 75歲美國人巴黎塞納河游泳 稱水質「很棒」

熱門新聞

北大數學天才韋神搭地鐵 「S」型路線上樓梯 網友巧妙評論

2024-07-05 01:46
茉莉用英文講述她在特斯拉裡遇到的問題。(視頻截圖)

中國7歲女童在線回報特斯拉Bug 馬斯克竟親自回覆

2024-07-02 07:30
中國無人機領導品牌大疆3日發布電輔自行車系統「DJI Avinox」。（圖／取自快科技）

大疆進軍電動腳踏車 發布電輔自行車系統Avinox

2024-07-06 14:50
儘管中國祭出「去庫存」，由國企收購庫存商品房，但房地產市場依然跌跌不休。中國房市示意圖。（中新社）

中國房市如何復原？ 北大學者：房價再跌40%

2024-07-02 14:18
齒肋赤蘚可以在極度乾旱、高溫以及強輻射的條件下存活。(取材自百度百科)

中國團隊發現可以種在火星的植物：荒漠苔蘚-196°C能生存　

2024-07-03 09:30
湖南岳陽華容縣洞庭湖5日決堤，地方政府緊急進行堵口作業，但有不少網友質疑修堤經費、潰堤過程中的防堵錯誤等問題。（新華社）

洞庭湖決口 中網友質疑85億人民幣修堤與「以沙堵堤」失誤

2024-07-07 02:40

超人氣

更多 >
半島電視：中國公民冒險偷渡美國的原因 不只經濟萎靡

半島電視：中國公民冒險偷渡美國的原因 不只經濟萎靡
爆氣…被問民主黨逼宮拜登 第一夫人吉兒怒飆記者「別對我大叫」

爆氣…被問民主黨逼宮拜登 第一夫人吉兒怒飆記者「別對我大叫」
楊安澤：本周應是拜登當總統候選人的最後一周

楊安澤：本周應是拜登當總統候選人的最後一周
紐約小型住宅、公寓樓 須購買新垃圾桶…11月上路

紐約小型住宅、公寓樓 須購買新垃圾桶…11月上路
100萬退休金 只夠加州12年生活

100萬退休金 只夠加州12年生活