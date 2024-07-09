搏鬥79小時 洞庭湖決口合龍 專家：4條河同時洩洪 人禍釀災

湖南華容縣團洲垸洞庭湖大堤決口完成封堵。(新華社)

湖南團洲垸洞庭湖大堤自7月5日決堤後，封堵工作不間斷展開，經79小時與洪水 賽跑，8日晚間22時31分，洞庭湖大堤一線堤防226米決口完全合龍。水利專家指出，湖南四大水系湘資沅澧四條河同時洩洪，加上管湧初期處置不當，此次洞庭湖決堤，人禍釀災難以卸責。

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極目新聞報導，5日16時許，湖南省岳陽市華容縣，團洲垸洞庭湖一線堤防發生管湧險情。當日17時48分許，緊急封堵失敗後堤壩決堤。救援人員緊急撤離5000多民眾。

6日11時，決口處達到最長226米。岳陽官方發動卡車載著石塊陸續倒進潰口處，推土機逐步填平，決口開始封堵。經過多方會商，應急指揮部7日提出採取機械化雙向立堵+船舶水上拋投戰法。

文匯報報導，這條在團洲垸與錢南垸之間14.35千米的土堤，自5日晚開始被分成13個標段，採取分段分區負責策略，由消防、武警和民兵等進行24小時不間斷巡查，發現險情及時處置。 8日11時許，「第二道防線」錢團間堤發生管湧險情，武警官兵、消防救援和當地基幹民兵等約300人緊急出動，經過兩個多小時的處置，險情基本得到控制。

8日晚間22時31分，洞庭湖大堤一線堤防226米決口完全合龍，救援人員興奮的揮舞旗幟。

多位專家指出，封堵完成決不意味著搶險工作結束，後續最重要工作就是垸內排澇。一般有兩種思路：一是「堵口」完成後，使用大型排澇設備開展排澇；二是等外湖水位下降較多、與垸內積水形成較明顯落差且保持穩定態勢後，再在堤防上開口，讓積水自流排出。

自由亞洲電台報導，洞庭湖堤防潰堤水淹逾47平方公里，水深5米。過去這段時間，網上傳出不少質疑：砂石車載運散沙倒入決堤缺口無效；85億元人民幣（約11.69億美元）加固洞庭湖堤防卻潰堤；還有人提出發現決口的竟然是牧牛村民。

旅居德國 的中國水利專家王維洛指出，官方對管湧的處置全錯了，導致潰口愈擴愈大。

王維洛說明，卡車上裝散泥沙或挖泥船倒沙子充填是錯誤的，只要在漏水處兩端用石頭、沙、泥分層壓實，斷掉它的水流，在朝湖這一面用工程布鋪上再以石頭壓實洞眼四周，就能堵住管湧。1998年水災時，就是一艘運煤船堵住水流解決問題。

王維洛強調，今年湘資沅澧四條河都往裡面洩洪，所以洞庭湖撐不住，而不是因為下雨下太多。四條河上幾千座水庫同時向洞庭湖洩洪，這是今年發生洪災 最主要的原因。「這情況下不能封鎖災情消息，因為老百姓是靠信息活命的」。