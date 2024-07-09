洪水毀一輩子積累 團洲垸村民：做不動了 「我要用眼睛守著」

安置點的村民看上去一臉迷茫。（取材自界面新聞）

湖南岳陽市華容縣團洲鄉團北村團洲垸洞庭湖一線堤防日前發生決口，大堤被撕開一道超200米的口子，垸區被淹，當地緊急轉移群眾5755人。一名村民說，「兩次洪水 洗掉一輩子積累 ，我50多歲做不動了」。

界面新聞報導，團洲垸位於洞庭湖與藕池河的交匯處，東南北三面臨湖，有「湖南第一險」之稱。1996年，團洲垸就曾決堤，決堤口460多米，5500多戶受災，大量村民的房子倒塌，還奪走了14條生命。

56歲的夏麗芳，家在團建村，離決堤口約6公里。她說，團洲垸在1996年曾倒垸，那一次他們提前防備了，這次沒有提前防備，損失要大一些。1996年她結婚三年，家裡一貧如洗，住的是老公的爸爸建的舊房子，房子被大水沖了後，他們在親戚家這裡住兩天，那裡走兩天。她跟老公兩個人每天在工地上埋頭苦幹，2013年，他們攢了18萬（人民幣，下同，約2.47萬美元），建了現在的房子。如今快60歲，洪水又一次沖掉了房子，她說，兩次洪水，洗掉了自己的一輩子。

另一名村民、52歲的劉秀芹說，團洲垸建成在1977年，她1978年搬來團北村，在這住了一輩子。7月5日下午5點半左右，她在朋友圈看到一個團洲鄉的人說洞庭湖堤壩要垮了。1996年團洲垸也潰垸過，那一次的決堤口離他們村也只有一公里左右，她家房子當年被大洪水沖垮了。

劉秀芹說，1996年潰垸時，她帶著一對六、七歲的兒女逃難，當時房子被沖垮了，在娘家住了一個多月。28年後，她又帶著差不多大的兩個孫子逃難，這一次房子又沒了。

60歲彭金平家在團西村，距離決堤口約12公里。他說，6日白天在堤上看著水慢慢漲上來淹了田，欲哭無淚。他種了20多畝黃豆，5月播的種，到了9月本來應該收成，但這樣子今年肯定沒收入了，肥料人工還倒貼。他還養了鴨子、雞、鵝一共20多隻，沒有看到雞上屋，估計淹死了。還好房子沒倒，房子一倒就什麼都沒了。

彭金平說，他不去安置點住，他的家就在這裡，吃點泡麵白菜都無所謂，他去安置點能住多久？最後還是要回自己家。在這裡畢竟能把東西看著，對面就是房子，他要親自用眼睛守著。現在房子看起來是沒事，但是門窗被洪水撐開了，接下來不知道牆會不會被撐倒。

他說，1996年的洪水比這次的大，那次他們村的房子全部倒了。1996年那時候他還有能力和年齡資本重建，現在快60歲了，得了甲狀腺癌，還有兩個孫子，拿什麼重建？兩次洪水，洗掉了一輩子的積累。