閩女考美術教師「雙第一」卻被淘汰 網炸鍋：有內定？

福建女子報考中學美術教師，筆面試雙第一，面試成績卻被認定無效，網友猜測是因為有「內定」；示意圖。(視頻截圖)

福建省福州市閩侯縣一名女子，在中小學幼兒園教師的考試中筆面試雙第一，卻在最後要體檢時被刷下來，被告知「面試成績無效」引發熱議。網友懷疑錄取者早已「內定」，「挖一挖現在這個崗位錄取的人是誰，查一下那人的背景就清楚了」、「成績都公布了，違規怎麼不在第一時間取消」。輿論發酵後，閩侯當局通報：已成立聯合調查組。

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海峽都市報報導，今年2月，閩侯縣教育局 發布了2024年公開招聘中小學幼兒園教師公告，林女士報考了廷坪中學初中美術教師崗位。在隨後的筆試、面試中，林女士的筆試、面試及綜合成績排名均為第一。正當林女士等待參加入職體檢時卻發現，其已被排除在體檢名單之外。

閩侯縣教育局給出的理由是，林女士在面試中的行為違反相關規定，涉嫌考試違規，成績無效。對此，林女士提出了不同的意見，並向閩侯縣教育局提出陳述和申辯。

林女士說，她帶入編寫教案室的文具包括：一沓白色卡紙、黑色水筆、馬克筆等文具。林女士稱，開始考試前，監考人員檢查了她攜帶的物品，在得到許可後才進入編寫教案室開始編寫教案。

在編寫教案室內，監考人員主動提醒林女士，使用白色卡紙製作的「板書」將無法帶入面試室。林女士馬上改用考場提供的教案紙製作「板書」。其間，林女士兩次詢問監考人員，教案紙製作的「板書」是否可以帶入面試室，均得到肯定的答覆。編寫教案完畢後，林女士帶著教案以及「板書」進入面試室進行片段教學考試，並將「板書」在黑板上進行展示。一直到面試結束，都沒有工作人員提出林女士的行為有不妥之處。

「女子筆面試第一被判無效」引發熱議後，當地教育局雖表示正復核，不存在「內定」說法，但仍難平息外界疑問。對此，閩侯縣高度重視，稱已第一時間組織相關部門成立聯合調查組。