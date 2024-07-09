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延安中學生沒參加活動遭訓斥 二度跳樓亡 2師撤職調查

中國新聞組／北京9日電
圖為發生學生墜亡事件的學校。（取材自央視新聞客戶端）
圖為發生學生墜亡事件的學校。（取材自央視新聞客戶端）

陝西省延安市延安中學近日發生一起學生墜亡事件。事故發生後，公安機關介入，經調查確認該學生為高墜死亡。

7月4日，一則關於陝西延安中學學生跳樓身亡的消息在網路迅速傳播，引起社會廣泛關注。據網帖反映，該學生因未參加學校組織的活動，遭到學校老師在辦公室長時間訓斥。中午時分，學生未返回宿捨，隨後留下遺書，首次嘗試從五樓教學樓跳樓，幸得同學及時救助。然而，在被拉下後不久，該學生再次衝出，並從五樓跳下，不幸身亡。

央視新聞客戶端報導，經查，該生在7月4日上午集體活動期間表示不願參加，年級副組長徐某、德育處副主任康某某在辦公室對該生進行批評教育時方法欠妥、言語不當。7月6日，延安中學決定撤銷徐某、康某某現任職務，停止一切教育教學工作，進一步調查。網上提及的年級主任王某某7月4日事發前一直在備課上課，與該生沒有接觸。

通報稱，對孩子的不幸離去，教育部門感到萬分痛心，對孩子的家人表示誠摯的道歉。當地將深刻汲取沉痛教訓，在全市範圍內，進一步加強學校管理、校園安全、家校社共育等方面工作，努力營造良好育人環境。

教育部

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