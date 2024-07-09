研究：中國百歲以上11.9萬人全球最多 但仍非長壽強國

2020年中國的100歲以上的老人數量達約11.9萬人。(取材自新華網)

中國學界日前發表研究指出，2020年中國100歲以上的老年人口達11.9萬人，正式超越美國，成為全球100歲以上人口最多的國家。但報告強調，中國雖因邁入「長壽大國」，但距離「長壽強國」仍有較大空間。

中央社引述界面新聞報導，近日在中國國家一級人口學核心期刊「人口研究」發表、由中國人民大學人口與健康學院教授杜鵬和博士生吳賜霖撰寫的論文指出，2020年全球共有18個國家的100歲以上老人數量超過5000人，可算是「長壽大國」。

其中，2020年中國的100歲以上的老人數量達約11.9萬人；第2、3名依序是美國的8萬人及日本 的7.95萬人，但2023年日本已達8.7萬人，超越美國的8.3萬人；至於2020年第4至10名依序是印度、法國、英國、德國 、俄羅斯 、南韓、南非。

論文指出，根據聯合國發布的「世界人口展望2022」數據顯示，2020年全球100歲以上老人數量約有57.9萬人，依此計算，中國100歲以上老人數量即占全球的1/5。

這篇論文認為，中國雖是全球百歲老人最多的國家，但這在很大程度上是來自中國龐大的人口基數。若以百歲老人占總人口比率而言，中國與上述已開發國家仍存在一定差距，距離「長壽強國」還有較大進步空間。