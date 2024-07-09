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「內卷」想逃離 中多地出現青年養老院 可做瑜伽幹農活

中國新聞組／北京10日電
在雲南西雙版納，來自河北邯鄲的路雷雷開了家名為「問巢」的青年養老院。(取材自封面新聞)
在雲南西雙版納，來自河北邯鄲的路雷雷開了家名為「問巢」的青年養老院。(取材自封面新聞)

近期中國多地出現「青年養老院」，為在城市「內卷」的年輕人，提供放鬆充電的空間，青年入住後可自由參與瑜伽、咖啡、攝影、烹飪、茶藝、棋牌、紅酒等各類教程，有的則強調親近自然的農活、園藝、釣魚活動等。行業獵頭分析，青年養老院反映出中國經濟持續下滑，導致部分青年在競爭環境求職，薪資又不穩定，萌生逃避心理。

青年養老院院落。(取材自封面新聞)
青年養老院院落。(取材自封面新聞)

中央社綜合美國之音、澎湃新聞、中國新聞網報導，青年養老院主打一周僅數百元（人民幣，下同）即可入住，並組織戶外活動及社交活動，邀年輕人一起種田、看電影等，為「同頻率」的年輕人創造交流空間。

不過，中國社群平台上也出現對「青年養老院」的負面看法，包括「這叫躺平院，別侮辱老人」、「無業遊民就是逃避」。在蘇州近郊建造青年養老院的主理人小許反駁，稱時下年輕人生活壓力大，房子買在高點，工作又卷，工時996，總得有休息的地方，這不是躺平，而是短時間充電。

美國之音報導，2022年10月在雲南打造中國第一家青年養老院的創立人盧柏克，樂觀看待外界對青年養老院的質疑，強調人都需要躺平、不間斷地休息，尊重各種看法。

青年們在院子裡烤火夜談。(取材自封面新聞)
青年們在院子裡烤火夜談。(取材自封面新聞)

盧柏克表示，而目前入住的多以自由職業者，或在工作生活上遭遇瓶頸的年輕人居多，休息後再重新出發。

向各地青年養老院訪查發現，收費依照地區和活動內容各異，像是泉州和成都有一個月1200元包吃住；河北的有一個月3588元，也有按周計費。

有別於過去抑制「躺平」風氣，中國官方對青年養老院意外透露肯定意味。中新社報導河北一間青年養老院，並引述河北省井陘縣住建局長王海維看法，他表示，此舉以傳統村落集中連片發展，將帶動縣域鄉村全面振興。

房間全貌。(取材自封面新聞)
房間全貌。(取材自封面新聞)

養老院 咖啡 遊民

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