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北大學者駁中國房子過剩 網友狂酸：該去農村撿套房？

中國新聞組／北京10日電
北大教授認為，北京上海一線城市房子肯定不夠，圖為上海普陀區一房源認購現場，樓盤銷售中心擠滿賞房的民眾。（記者黃雅慧／攝影）
北大教授認為，北京上海一線城市房子肯定不夠，圖為上海普陀區一房源認購現場，樓盤銷售中心擠滿賞房的民眾。（記者黃雅慧／攝影）

北京大學教授姚洋日前稱中國房子並未過剩，認為農村60%房子空置，一線城市房子不足。姚洋一番言論也引來網友一面倒批評，有人稱「空置率這麽高，那我是不是能去農村白撿一套房了？」，更有網友酸「『平均』工資、存款、就業…怎麽到房子就不平均了？」。

中新經緯報導，北京大學博雅特聘教授姚洋在網易經濟學家年會夏季論壇上稱，中國房子並未過剩，他反對以平均數評判。他表示，「我們好多人說，中國房子過剩了，我們的平均已經超過了日本了，所以夠住了，我首先問大家一個問題，你願意像日本人生活在那鴿子籠裡嗎？北京上海這些城市房子肯定不夠，老說我們房子過剩。」

姚洋是北大國家發展研究院教授，研究領域包括中國制度轉型、開放條件下的中國經濟增長以及農村發展。

姚洋表示，中國房子最過剩的地方不是城市，而是廣大的農村地區，60%的房子都空置了，一棟這個三層樓，樓房裡頭就只住一個老太太，「北京上海這些一線城市，這房子肯定不夠，因為我們不能只看這些，有戶口的人的居住條件。」

姚洋反駁中國房子過剩的說法，引來網友批評。網友表示，「果然是教授啊，北京上海空置的數量更多，都是投資的，一個人好多套房的」。

北大教授姚洋稱中國房子未過剩。（視頻截圖）
北大教授姚洋稱中國房子未過剩。（視頻截圖）

還有網友提出觀點稱，「農村房子空置不正說明進城工作的人員很多嗎？這跟城裡房子過剩與否有關係嗎？房子過不過剩跟人口數量有關係啊，貴了我不買還不行嗎？」

日本 就業 投資

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