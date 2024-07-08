我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約7旬華婦無故被推去撞車 亞裔嫌穿MTA背心

帕金森氏症專家傳8進白宮會拜登醫師？ 白宮否認

蘇州公布「習慣過緊日子」十條措施 閒置房產要拍賣

中國新聞駔／即時報導
蘇州市機關事務管理局日前發文，明確蘇州全市要在機關事務管理工作中深化落實過緊日子要求。（中新社）
蘇州市機關事務管理局日前發文，明確蘇州全市要在機關事務管理工作中深化落實過緊日子要求。（中新社）

中國地方政府真的沒錢了？據蘇州日報報導，蘇州市機關事務管理局近日發布《蘇州市深化落實黨政機關習慣過緊日子要求十條措施》，明確蘇州全市在機關事務管理工作中深化落實過緊日子要求。

根據這項《措施》要求，在資產方面，要推進低效運轉資產集中管理、統籌使用，閒置土地、房產等要採取置換、出租、拍賣等方式深化盤活利用。全面推進資產跨地區、跨系統、跨層級調劑使用。

《措施》還提出，今年底前，蘇州各級機關事務管理部門要全面建立資產「修舊利廢」（把破舊的修補好，把廢物利用起來）服務體系。同時加快資產資源共享共用，今年底前全市黨政機關集中和相鄰辦公區之間會議室、公共服務設施要全面共享共用。

《措施》並明確，具備條件的黨政機關停車位、室外衛生間及活動場所等要積極向社會開放，實現「應開盡開」。

在公務用車方面，《措施》提出，嚴格公務用車報廢更新管理，使用年限未達到10年和行駛里程未達到10萬公里原則上不予更新；更新購置新能源汽車占比原則上達到100%；高鐵沿線公務出行原則上不安排公務用車和租車保障；擴大運維費改革範圍，明年全面推開。

此外，《措施》還提出，積極採用合同能源管理方式開展節能改造，光伏（太陽能）項目可建盡建，明年底前實行合同能源管理的縣級以上行政中心要達到60%以上，各級「單位建築面積能耗」超定額約束值的單位要全部降至合理水平。

同時常態化開展黨政機關食堂反食品浪費工作成效評估和通報工作。列入當年度全市跨部門通用類集採品目的物品（含耗材等），須在市集中採購系統內進行採購，進一步節約財政資金。

事實上，中國許多地方政府也都已提出類似的要求。據人民公安報報導，浙江省公安廳近日也發布「廳機關厲行勤儉節約、堅持過緊日子26條措施」，內容包括：鼓勵在廳機關食堂就餐、以每年10%的比例遞減辦公耗材申領額度、嚴格執行空調開啟條件和溫度設定標準等。

租車 拍賣

上一則

8年前「卡車敢死隊」 再次衝洞庭湖潰口

延伸閱讀

市府投資1.5億 升級公校食堂

市府投資1.5億 升級公校食堂
日本母子蘇州遇刺 何立峰：偶發不應影響中日關係

日本母子蘇州遇刺 何立峰：偶發不應影響中日關係
蘇州女為保護日籍人士被刺不治 家屬聲明婉拒捐款盼平靜

蘇州女為保護日籍人士被刺不治 家屬聲明婉拒捐款盼平靜
日人校巴遇襲 蘇州女救人亡 獲授「見義勇為模範」

日人校巴遇襲 蘇州女救人亡 獲授「見義勇為模範」

熱門新聞

北大數學天才韋神搭地鐵 「S」型路線上樓梯 網友巧妙評論

2024-07-05 01:46
茉莉用英文講述她在特斯拉裡遇到的問題。(視頻截圖)

中國7歲女童在線回報特斯拉Bug 馬斯克竟親自回覆

2024-07-02 07:30
吳艷妮創今年亞洲最佳成績。（視頻截圖）

吳艷妮百米欄12秒74刷新紀錄 奔進巴黎奧運

2024-07-01 06:30
中國無人機領導品牌大疆3日發布電輔自行車系統「DJI Avinox」。（圖／取自快科技）

大疆進軍電動腳踏車 發布電輔自行車系統Avinox

2024-07-06 14:50
儘管中國祭出「去庫存」，由國企收購庫存商品房，但房地產市場依然跌跌不休。中國房市示意圖。（中新社）

中國房市如何復原？ 北大學者：房價再跌40%

2024-07-02 14:18
齒肋赤蘚可以在極度乾旱、高溫以及強輻射的條件下存活。(取材自百度百科)

中國團隊發現可以種在火星的植物：荒漠苔蘚-196°C能生存　

2024-07-03 09:30

超人氣

更多 >
最佳移居名單 越南被評「最負擔得起」前10名6個在亞洲

最佳移居名單 越南被評「最負擔得起」前10名6個在亞洲
摩根大通警告 將對支票存款帳戶增收服務費

摩根大通警告 將對支票存款帳戶增收服務費
紐約華女砸萬元 暗網買兇謀殺情夫妻女…竟被騙 遭逮捕

紐約華女砸萬元 暗網買兇謀殺情夫妻女…竟被騙 遭逮捕
諾貝爾獎得主孟若5月辭世 女兒揭母親默許繼父性侵

諾貝爾獎得主孟若5月辭世 女兒揭母親默許繼父性侵
Angelababy「七七」上熱搜？ 網怒：不知道今天什麼日子嗎

Angelababy「七七」上熱搜？ 網怒：不知道今天什麼日子嗎