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小紅書爆裁員30%、32歲就不讓進了

中國新聞組／綜合報導
年輕人喜歡的小紅書被曝最高裁員30%。（路透）
年輕人喜歡的小紅書被曝最高裁員30%。（路透）

號稱迄今有三億活躍用戶的中國社交媒體平台小紅書近日再傳裁員，據報導，此次啟動新一輪裁員計畫調整的重點對象，是績效評分在3.5及以下的員工，約占公司總員工數的三成。小紅書對此尚未回應，不過招聘界人士透露，小紅書招聘時對年齡的要求嚴格，原本設定上限是35歲，現在可能連32歲的求職者都難獲入職機會。

據鳳凰科技報導，有小紅書員工透露，裁員目前正處於鎖定招聘名額（HC）階段，公司內部正在進行人員盤點，但正式的官方通知尚未發布，員工們都在等待相關郵件的到來。

此次裁員背後的原因是小紅書新高層對人效比（即人力資源效率）的不滿。據內部員工透露，新管理層認為小紅書目前的人效比僅能達到拼多多的一半，因此決定通過裁員來優化人力成本。

在小紅書上搜尋小紅書裁員，其中，有不少帖子中提到被裁員。

此前，網易科技曾報導過小紅書的高離職率現象。一名前員工表示，許多人僅在入職後三至四個月便選擇離職。小紅書的員工平均司齡僅半年，工作兩年以上的人能被稱為「活化石」，高離職率的背後，是公司頻繁的組織架構調整和戰略方向的搖擺不定。

據新消費日報，自6月以來，小紅書內部員工流動性較強、加班強度高、成立十餘年35歲以上的老員工占比少。招聘界人士透露，小紅書在招聘時對年齡有著較為嚴格的要求，原本設定的年齡上限是35歲，但現在可能連32歲的求職者都難以獲得入職機會。

在薪酬競爭力上，小紅書在招聘行業中被稱作「小字節」。一般R7級別就能獲得公司期權，按小紅書在2021年的融資中拿到200億美元的估值進行計算，綜合到手現金和「紙上財富」，年薪能夠輕鬆過百萬，是市場平均薪資的1到2倍。

近兩年，小紅書內部管理及人事已經歷多次調整，並被爆出裁員的傳聞。2022年4月，小紅書內部就闢謠稱這是正常人員汰換。因績效不合格而協商解除勞動關係的員工約200餘人，約占員工總人數的9%。

對比此前小紅書管理策略，結合近期公司高層有意提高人效的傳言，本輪變動目的或許較為單純。

除了被傳架構調整，據21世紀經濟報導此前報導，小紅書的自營電商平台「福利社」、「小綠洲」在去年已接連宣布關停。不少用戶粉絲為此感到惋惜。

小紅書的自營電商平台「福利社」、「小綠洲」去年已接連宣布關停。（取材自新黃河）
小紅書的自營電商平台「福利社」、「小綠洲」去年已接連宣布關停。（取材自新黃河）
在小紅書上搜尋小紅書裁員，其中，有不少帖子中提到被裁員。（取材自新黃河）
在小紅書上搜尋小紅書裁員，其中，有不少帖子中提到被裁員。（取材自新黃河）

小紅書 裁員 融資

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