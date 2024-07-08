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中國主題樂園「量多而不強」 吸金力慘輸外國IP

中國新聞組／綜合報導
宜春方特熊出沒樂園2024年7月6日正式開園。這是華強方特全新品牌「熊出沒樂園」首次亮相，該品牌以華強方特旗下知名動漫IP「熊出沒」為主題。（取材自華強方特集團網站）
宜春方特熊出沒樂園2024年7月6日正式開園。這是華強方特全新品牌「熊出沒樂園」首次亮相，該品牌以華強方特旗下知名動漫IP「熊出沒」為主題。（取材自華強方特集團網站）

「亞洲主題公園TOP19」榜單近日由英國主題遊樂行業媒體Blooloop網發布，北京歡樂谷、珠海長隆海洋王國、常州中華恐龍園等10家中國本土主題公園品牌入選。觀察者網報導，榜單前三名均為外國品牌，上榜的中國本土品牌數量雖多，但位次明顯靠後。不少人產生中國本土主題公園是否「多而不強」的疑問。

「這和我們2023年發布的內地主題公園競爭力榜單略有差異」，中國主題公園研究院院長林煥傑表示，「2023年我們發布了約80座園區的研究分析報告。」統計期內遊客接待總量為7573.61萬人次，營業總收入為153.59億元。

從研究報告來看，80座園區分布在26個省區市。依據經營績效數據進行排名，上海迪士尼、北京環球影城、上海海昌、廣州長隆和北京歡樂谷位居前五名——報告稱「上海迪士尼與北京環球影城遙遙領先於其他主題公園」。本土主題公園品牌存在數量多、單個園區「吸金」實力不強的情況。

針對文旅市場需求爆發和市場競爭具體情況，林煥傑表示，評估主題公園運營能力的一個重要指標是「重遊率」，國際大牌主題公園最高可達60%左右重遊率，中國本土主題公園的重遊率還不到20%，大部分園區的這一數據都集中在5%到15%這個區間。他說：「從品牌建設角度考量，要解決如何提升遊客忠誠度的問題；從市場營銷角度考量，還要解決各類促銷活動策畫和營銷策略制定的問題。中國本土主題公園還有很大的提升空間。」

與此同時，中國本土主題公園的創新壓力也不小。林煥傑認為，目前中國本土主題公園的發展，一個明顯特徵就是從「地產化」到「IP化」的轉型，如何快速建立創新優勢以及真正給遊客帶來「新鮮愉悅」的體驗，是本土主題公園的關鍵課題。「讓遊客常玩常新」，已成為業內共識。

據報導，隨著各類主題公園與IP的深度綁定，一場中外IP的「較量」已經拉開帷幕。如果說迪士尼的「玲娜貝兒」、環球影城的「威震天」等都是全球「頂流」，那麽方特的「熊出沒三人組」、歡樂谷的「小紅娘」等作為國內「巨星」，擁躉甚眾。更多的國際品牌在內地開始布局，比如樂高和派拉蒙正在推進在建項目，華納兄弟也有望入華。這些國際品牌都手握高人氣IP。

今年五一，上海海昌海洋公園迎來了又一波客潮。（取材自海昌海洋公園微博）
今年五一，上海海昌海洋公園迎來了又一波客潮。（取材自海昌海洋公園微博）
隨著深中通道的開通和暑假旅遊熱的臨近，珠海長隆預計將迎來更多粵港澳大灣區親子遊客...
隨著深中通道的開通和暑假旅遊熱的臨近，珠海長隆預計將迎來更多粵港澳大灣區親子遊客。 （取材自長隆旅遊公眾號）
北京歡樂谷「歡樂頌」古風青韻大巡遊表演現場。（取材自北京歡樂谷微博）
北京歡樂谷「歡樂頌」古風青韻大巡遊表演現場。（取材自北京歡樂谷微博）

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