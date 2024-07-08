煙台民辦中學 學生考上清華北大獎50萬 有人批「千金買馬骨」

學校當場發現金。（視頻截圖）

山東煙台青華中學日前舉辦一場特別的頒獎典禮，向被清華大學錄取的欒同學頒發50萬元（人民幣，下同，約6.8萬美元）的「拔尖創新人才」獎學金，校方並當場抱來一大摞現金發放獎勵，引發熱議。有人羨慕地稱之為「別人的學校」，但也引發關於教育資源分配和教育目標導向的討論，有網民認為，獎學金人人有權拿，應抵制這種「教育功利化」現象。

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齊魯電視台報導，學校校董表示，為學生發50萬獎學金，是為了讓他們在未來求學路上沒有後顧之憂。

青華中學這項獎學金機制始於2023年，旨在鼓勵應往屆生通過高考 或奧賽成績進入清華、北大等頂尖學府。據悉，今年有兩位同學已獲得此獎學金。

有網友形像地稱這一舉措為「千金買馬骨」，意指學校藉此吸引更多優質生源；網友認為學校給學生獎勵50萬，就會有超過500萬的收入，因為學校出名了，另一名網友也表示，學校要的是名，是打廣告，根本不在乎這點錢。

但有評論認為，這樣的獎勵都無可厚非，畢竟50萬對許多家庭來說，都是一筆不小的財富；想像一下，一個普通家庭，夫妻雙方辛苦工作，一年下來可能只能存下幾萬塊。而這所學校直接給予50萬的獎勵，無疑是對學生最實質的支持與激勵。

此外，也有網友擔心，此舉會讓學生變得特別功利，完全是為了獎金才努力學習，應該嚴厲抵制；「用重金獎勵學霸是不是有點拜金主義傾向，難道不可用其他方式表達」、「學校的獎勵做法明顯是在歪帶節奏」。

網友說，國內民辦高中或是部分職業高中的升學 班，為了招收優質生源，不惜用重獎的消息吸引人眼光。實際上羊毛出在羊身上，家長可能會被獎金沖昏頭腦，而忽略了高昂的學費。

新京報評論文章指出，民辦學校此類重獎行為可能加劇對高分生和名校升學率的過度宣傳與炒作，其資金來源實則依賴於學費收入，相當於學生間接承擔了這部分獎勵成本。此外，這種做法還可能加劇地區間的升學競爭，特別是當它成為一種招生策略，吸引更多學生包括復讀生前來就讀。