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最美領誦員馮琳復旦畢業 入職東方衛視

中國新聞組／北京8日電
馮琳曾在慶祝中共成立100周年大會上擔任領誦員。（取材自奔流新聞）
馮琳曾在慶祝中共成立100周年大會上擔任領誦員。（取材自奔流新聞）

「最美領誦員」的馮琳日前在社交平台發視頻，稱正式入職東方衛視。

來源：YouTube

奔流新聞報導，2021年，馮琳在慶祝中國共產黨成立100周年大會上擔任領誦員引發關注，被網友稱為「最美領誦員」。日前，馮琳主持白玉蘭頒獎典禮受到關注。

據報導，馮琳是浙江嘉興海鹽人，曾以浙江省綜合分第二名被中國傳媒大學播音與主持專業錄取。2022年馮琳又以82.8分的成績推免復旦大學新媒體傳播專碩方向。今年6月，馮琳從復旦大學碩士研究生畢業，正式迎來新的人生起點。

在2022年，東方衛視元旦跨年晚會上，馮琳更是以實習生的身分與知名主持人同台。多位網友誇她「氣質出眾」、「業務能力強」。

去年，馮琳作為火炬手參與了杭州亞運會火炬的傳遞；她還參加「中央廣播電視總台2023主持人大賽」，第一期節目中她以第一名成績成功晉級，康輝直誇：馮琳整場的表現從容、鎮定、娓娓道來青春的活力，和你要表達的歷史感題材很好地融合在了一起。

據嘉興日報報導，馮琳的父母都是普通工人，馮琳的高中老師回憶，她讀書時成績拔尖，寫得一手好字和好文章。

馮琳在社交平台寫下過這樣一句話，「一棵樹只有一直往上長，才知道自己適合怎樣的高度」。

杭州亞運 共產黨

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