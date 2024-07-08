山東暴雨 濟南降下700個大明湖 臨沂新娘成「小澆妻」

新娘在風雨中出嫁，網友戲稱是「小澆妻」。（視頻截圖）

中國各地暴雨 不斷，山東省氣象台7日下午5時將暴雨橙色預警升級為紅色預警，強降雨預計持續至8日夜間，臨沂市區內澇嚴重，頓成澤國，濟南市全市平均降水量達到88.1毫米，市區更是高達95.6毫米，相當於約700個「大明湖」的水量傾瀉而下。

綜合陸媒報導，山東強降雨主要集中在魯南，臨沂市區至7日上午9時平均降水量142.6毫米，最高降雨量221毫米。當局出動過百車輛救災，據當地民眾上傳影片，臨沂市區多地水深及腰，開車如開船，有人要打開尾箱坐在其中，有地下車庫水浸，幾乎淹沒車頂。

即便大雨滂沱，還是沒耽誤一對新人舉行中式婚禮。網友直擊臨沂一位新郎在暴雨中接親，新娘坐花轎出嫁，引發市民圍觀，消息更一舉衝上熱搜。網友笑稱「河神娶親都出來了」、「颳風下雨娶惡婆，晴天明媚娶嬌娥」，還有人說這才是真正的「小澆妻」。

快科技報導，此次降雨不僅刷新了近期氣象記錄，也使得今年以來濟南全市的累計降水量攀升至231.9毫米，較常年同期的226.5毫米高出5.4毫米，增幅達2.4%，顯著改善了前期降水量偏少的狀況。與去年同期相比，更是增加了46.0毫米，增幅高達24.7%。