我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

韓星宋仲基宣布再當爸 英國籍老婆懷上第2胎

底特律社區派對爆槍案 2死19傷 嫌犯在逃

動物洪荒求生…豬漂流 狗瑟縮屋頂 群雞站浮木

中國新聞組／北京8日電
洞庭湖決堤後動物們水中求生：3隻小狗站在只剩一角的房頂。（取材自快科技）
洞庭湖決堤後動物們水中求生：3隻小狗站在只剩一角的房頂。（取材自快科技）

湖南省華容縣團洲垸洞庭湖一線堤防發生管湧險情，當地村民說，一夜過去，家裡的積水便有3米高，一家四口被迫撤到屋頂上求援，村落被洪水淹沒成孤島，如今只能在新聞畫面裡尋找家的痕跡。而在洪水中求生的還有各種動物們，其中，3隻小狗緊緊擠在被水漫過只剩一角房頂上露出無助表情的視頻衝上熱搜，不過這3隻狗沒能在第一時間被救下。

據瀟湘晨報報導，6日凌晨，嶽麓藍天救援隊再次出發到現場搜尋救援。在水面上，有不少動物站在房頂或樹上，還有小豬游到岸邊，也有一群雞站在漂浮的木頭上。

其中，一座被水漫過只剩一角的房頂，有3隻小狗站在上面，隊員們嘗試挽救，但小狗怕人，隊員們一來便四散而逃，幾番嘗試無果後，只能離去優先搜索未轉移人員。

此外，也有救援隊伍發布影片，稱再次搜尋排查的時候，救下了被洪水圍困的小狗和小羊。救援人員表示，救小狗是因為「對待生物萬物都是平等的」。

據頂端新聞報導，事發地團東村村民目前被安置在安置點，村民陽紅說，5日15時她接到村裡的通知要求盡可能撤離，沒想到還沒到晚上，湧進村中的水就灌進家中，漫過1樓。陽紅和家裡四口人撤到了屋頂，一家人一夜未眠。在安置點，她無心吃飯，認真看著食堂電視上正播湖南新聞畫面，「我想找找新聞裡有沒有拍到我們村，撤離得急，也不知道現在家裡情況怎麽樣了。」

陽紅情緒激動地說，家人飼養的牲畜來不及帶走，夏收後她們種的40畝黃豆剛剛開花，如果沒有這場洪水，應該會有個好收成。但她仍安慰著自己和同村人，「還是要保持希望，我們還要重新生活、重建家園。」

一群雞站在漂浮的木頭上。（取材自快科技）
一群雞站在漂浮的木頭上。（取材自快科技）
救援隊發現受困的小狗。（視頻截圖）
救援隊發現受困的小狗。（視頻截圖）

洪水

上一則

日人蘇州遇刺案後 日大使促「恢復人員往來」

下一則

美媒：印度擬放寬對中工人簽證 補專業技術缺口

延伸閱讀

洞庭湖決堤 中國官員對何時能封堵說法不一

洞庭湖決堤 中國官員對何時能封堵說法不一
威州小鎮大壩崩堤 居民緊急疏散

威州小鎮大壩崩堤 居民緊急疏散
洪水高漲洞庭湖決堤 湖南華容全縣道路封閉

洪水高漲洞庭湖決堤 湖南華容全縣道路封閉
逾36萬人受災…70年最大洪水 湖南平江籲社會捐贈

逾36萬人受災…70年最大洪水 湖南平江籲社會捐贈

熱門新聞

北大數學天才韋神搭地鐵 「S」型路線上樓梯 網友巧妙評論

2024-07-05 01:46
茉莉用英文講述她在特斯拉裡遇到的問題。(視頻截圖)

中國7歲女童在線回報特斯拉Bug 馬斯克竟親自回覆

2024-07-02 07:30
吳艷妮創今年亞洲最佳成績。（視頻截圖）

吳艷妮百米欄12秒74刷新紀錄 奔進巴黎奧運

2024-07-01 06:30
儘管中國祭出「去庫存」，由國企收購庫存商品房，但房地產市場依然跌跌不休。中國房市示意圖。（中新社）

中國房市如何復原？ 北大學者：房價再跌40%

2024-07-02 14:18
對標馬斯克星鏈產品的中國天兵科技生產的天龍三號火箭，30日下午在河南試射時爆炸。（截自X）

中國「天龍3號」火箭試射爆炸

2024-06-30 10:44
齒肋赤蘚可以在極度乾旱、高溫以及強輻射的條件下存活。(取材自百度百科)

中國團隊發現可以種在火星的植物：荒漠苔蘚-196°C能生存　

2024-07-03 09:30

超人氣

更多 >
好市多Costco想賣這樣的低價房 你會買嗎？

好市多Costco想賣這樣的低價房 你會買嗎？
2024上半年陸劇成績單 「這部劇」奪冠不意外… 「繁花」只拿到第四

2024上半年陸劇成績單 「這部劇」奪冠不意外… 「繁花」只拿到第四
和人民幣合照遭香港人出征 謝忻撤照「我鄭重道歉」

和人民幣合照遭香港人出征 謝忻撤照「我鄭重道歉」
高溫到下周末 全美1.3億人陷「熱地獄」賭城將達115℉

高溫到下周末 全美1.3億人陷「熱地獄」賭城將達115℉
16歲輟學、37歲升格祖母 英國副首相谷底翻身超傳奇

16歲輟學、37歲升格祖母 英國副首相谷底翻身超傳奇