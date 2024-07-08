動物洪荒求生…豬漂流 狗瑟縮屋頂 群雞站浮木

洞庭湖決堤後動物們水中求生：3隻小狗站在只剩一角的房頂。（取材自快科技）

湖南省華容縣團洲垸洞庭湖一線堤防發生管湧險情，當地村民說，一夜過去，家裡的積水便有3米高，一家四口被迫撤到屋頂上求援，村落被洪水 淹沒成孤島，如今只能在新聞畫面裡尋找家的痕跡。而在洪水中求生的還有各種動物們，其中，3隻小狗緊緊擠在被水漫過只剩一角房頂上露出無助表情的視頻衝上熱搜，不過這3隻狗沒能在第一時間被救下。

據瀟湘晨報報導，6日凌晨，嶽麓藍天救援隊再次出發到現場搜尋救援。在水面上，有不少動物站在房頂或樹上，還有小豬游到岸邊，也有一群雞站在漂浮的木頭上。

其中，一座被水漫過只剩一角的房頂，有3隻小狗站在上面，隊員們嘗試挽救，但小狗怕人，隊員們一來便四散而逃，幾番嘗試無果後，只能離去優先搜索未轉移人員。

此外，也有救援隊伍發布影片，稱再次搜尋排查的時候，救下了被洪水圍困的小狗和小羊。救援人員表示，救小狗是因為「對待生物萬物都是平等的」。

據頂端新聞報導，事發地團東村村民目前被安置在安置點，村民陽紅說，5日15時她接到村裡的通知要求盡可能撤離，沒想到還沒到晚上，湧進村中的水就灌進家中，漫過1樓。陽紅和家裡四口人撤到了屋頂，一家人一夜未眠。在安置點，她無心吃飯，認真看著食堂電視上正播湖南新聞畫面，「我想找找新聞裡有沒有拍到我們村，撤離得急，也不知道現在家裡情況怎麽樣了。」