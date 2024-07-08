洞庭湖決口用沙堵、85億元加固沒用 發現潰堤的還是放牛村民？

湖南岳陽華容縣洞庭湖5日傍晚決堤，地方政府緊急進行堵口作業，但有不少網友質疑修堤經費、潰堤過程中的防堵錯誤等問題。（新華社）

洞庭湖決口超過226米引起中外媒體關注，昨再傳出第一個發現潰堤的是一名放牛的村民，引來大批中國網民質疑，當地不僅未在汛期派專人巡堤，最初還是用卡車載沙石而非沙袋致防堵失敗，官方未立即追責，還鼓勵中共 黨員部宣傳抗洪「感人事蹟」隱惡揚善，要求立即對防堵疏失究責。目前決口封堵已完成過半約101.6米，央視稱要求確保在9日12時前完成封堵。

連日大雨致湖南華容團洲垸洞庭湖一線堤防於5日決堤，決口寬度一度超過226米，淹沒47平方公里土地、官方目前已疏散7680人。據國家應急廣播，此次洞庭湖大堤決口由「管湧」引起，不少中國網民質疑，官方明明近年才斥資85億人民幣進行堤防加固工程，為何還會潰堤；但據新黃河報導，當局資料顯示，決堤的團洲垸湖堤「沒有在上述加固工程內」。

此外，據網傳當地在最初潰堤現場組織防堵的視頻顯示，以卡車載砂石圍堵後就潰堤，還有多輛上車被洪水 沖走，引起輿論強力質疑，為何第一時間封堵潰口時，沒有用更具效果的沙袋或石塊，而是用了沙石。

對此，新黃河發文指出，「以沙堵堤」確有與常識不符之處，呼籲地方政府，以科學務實的態度做好複盤，並以輿論的關注作為鞭策，在後續工作中盡最大能力保障民眾生命財產安全。

而昨天傳出的另一則消息更讓網民傻眼。據新京報報導，湖南華容縣洞庭湖堤壩決口第一批搶險人員稱，此次堤壩管湧到決口，是7月5日當天，一名放牛的村民最早發現堤壩冒水的孔眼，搶險人員到場後同時發現三個孔眼往外冒水，最初搶險時先後用棉被、沙袋和卡車封堵均未能成功，後面用來封堵決口的車輛也失敗，隨後決口愈來愈大。

「決口是放牛的村民最先發現」昨天再引來大批網民怒批：「汛期期間竟沒派專人24小時巡堤，當地政府肯定失職」，「政府太大意了，如果當天那位村民沒去放牛，現在死傷可能慘不忍睹」，「村民都比官員有防洪意識」，紛紛要求相關單位立刻對此究責，並表揚這名放牛的村民。

中共中央組織部近日印發通知，下令災區基層黨組織和黨員幹部「守土盡責、衝鋒在前」的通知昨也引來輿論熱議。通知說，要注重發現、表彰救災的基層黨組織和優秀黨員，「廣泛宣傳他們的感人事蹟和崇高精神」，不少網民因此批評官方企圖隱惡揚善，「就防汛失職追究應為首要」。