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16個外甥又來過暑假 重慶男公布55天伙食費：1天吃16斤米

中國新聞組／北京7日電
被孩子們圍繞的龔男表情生無可戀。（視頻截圖）
被孩子們圍繞的龔男表情生無可戀。（視頻截圖）

重慶一名龔姓男子在網路上發布視頻，分享自己招待「16個外甥」住在自己家裡55天的趣事，光是餐費就花掉他6萬元人民幣（約8252美元），還不算另外給的紅包。但他也表示，並不覺得辛苦，更想讓下一代多多聯絡感情。許多網民看了紛紛點讚，稱他讓孩子們感受到大家庭的溫暖和親情的力量。

綜合金羊網、快科技報導，龔男上有三個姊姊，下有一個妹妹，身為舅舅的他，每年寒暑假都會招待16個外甥來自家作客。他舉例，2022年的暑假，16個外甥在他家住了55天，花了他6萬人民幣的私房錢，主要都是伙食費，平均一天就要吃掉16斤米飯、8斤肉和20顆雞蛋，還有各種瓜果蔬菜。除了餐費，夏天重慶熱，家裡五台空調也都要開啟。

2022年16位外甥在龔男家住了55天。（視頻截圖）
2022年16位外甥在龔男家住了55天。（視頻截圖）

現年36歲的龔男也已結婚，育有兩個孩子，等於這段時間每天必須照顧18個孩子，每天都要點名，以防少了個誰，給孩子們打飯也好像在學校食堂一樣。他說，自己負責採買食材，由於份量龐大，他必須用背簍，水果論車買；他母親做飯，妻子則負責打掃環境和洗衣服。龔男的姊妹也買了50斤排骨、40斤牛肉、40斤豬腳、50斤大米、60斤油和150斤水果送到他家。

龔男為外甥們到菜市場採買食材。（視頻截圖）
龔男為外甥們到菜市場採買食材。（視頻截圖）

重慶一名龔姓男網友表示，16位外甥在他家住了55天，總共花了他6萬元人民幣，大多...
重慶一名龔姓男網友表示，16位外甥在他家住了55天，總共花了他6萬元人民幣，大多是花在吃上。（視頻截圖）

龔男每天都要給孩子們做飯。（視頻截圖）
龔男每天都要給孩子們做飯。（視頻截圖）

龔男說，當年大姊嫁到重慶後開始做生意，做得風生水起，也讓他跟著學習，之後他事業有成，也在重慶結婚生子。為了感謝姊姊的提攜之恩，家人間感情很好，也想讓下一代多聯絡感情。而他的妻子也很理解先生的用心，認為來到這個大家庭很溫暖。

龔男的抖音帳號累積了87.6萬粉絲，許多網民稱讚他為孩子們創造更多相聚的機會，讓孩子們在假期中有了更多的樂趣和陪伴，感受到了大家庭的溫暖和親情的力量。

影音來源：@ganfutong

影音來源：@JudyeEam-fz3dw

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