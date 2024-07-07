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說好會通知…等待飛機重新起飛 4人被上航丟包在貴賓室

中國新聞組／北京7日電
段先生稱，4日19時許，他們四人坐上網約車前往西寧。（取材自縱覽新聞）
段先生稱，4日19時許，他們四人坐上網約車前往西寧。（取材自縱覽新聞）

上海航空日前發生一起將乘客遺忘在貴賓室就起飛的離譜事件。一名段姓男乘客投訴，他搭乘上海航空FM9273航班要從上海飛往青海西寧，但中途因天氣問題在甘肅蘭州暫停，上航員工要他在貴賓室等候重新起飛即可；不料將近四小時後，上航竟以為他「棄乘」，直接飛離，導致他只能搭網約車前往西寧。

縱覽新聞報導，段男表示，他因工作必須前往西寧，航班原定4日上午10時從上海起飛，但因天氣因素延至11時15分才飛。下午2時42分，航班再度因為天氣因素，備降蘭州中川機場。他先在機上待了半小時，被告知要帶著行李下機等待。由於段男持有上航白金卡，上航員工請他到貴賓休息室等待重新起飛即可。

等到下午5時50分，段男與櫃台確認航班，櫃台人員當時表示要他等通知就好。但到了下午6時24分，段男突然接到上航的電話，詢問他是否要放棄搭乘航班，並請他盡快前往櫃台。結果櫃台人員卻說，班機早在下午5時就重新起飛了。

段男稱，包含他在內，當時貴賓室還有四名乘客，根本沒聽到任何通知與廣播，只是因為有其他乘客棄乘，他們就被認為也要棄乘。他說，四人最終在晚間7時共乘一輛網約車，晚間10時才抵達西寧，「這時才能吃上一口飯」。

段男控訴，他已向上航客服投訴，但目前沒收到回應，也沒有任何上航的人跟他道歉或解釋狀況，他質疑上航「內部訊息不一致，訊息同步不到位」。

對此，上航母公司東方航空一名處理不正常航班投訴的客服表示，將向上反應情況。

網約車 甘肅 東方航空

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