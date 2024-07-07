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這麼卷？應聘瑞幸咖啡 26歲女被嫌「年紀大」

中國新聞組／綜合報導
瑞幸咖啡。（路透）
瑞幸咖啡。（路透）

廣東惠州一名26歲女子到「瑞幸咖啡」應聘，竟然被以「年紀大」為由被拒，事件引發廣泛關注。對此，瑞幸咖啡總部回應稱「沒有年齡要求的具體通知」。

快科技報導，微博話題「26歲女生應聘瑞幸被嫌年紀大」5日上了熱搜榜。一位女生在社交平台上稱，她去瑞幸咖啡店面試時被問及年齡，店長得知自己26歲後說需要年輕有活力的人、害怕和她對話有代溝。

這位女生說，面試之前店長根本沒提前告知有年齡限制，浪費她的時間和精力，「這麽不尊重人，你想招00後就招唄，有必要說別人26歲老嗎？真的很心寒，希望瑞幸咖啡招聘時能公平對待每一個求職者，不要用年齡、性別這些無關的東西來評價一個人。」

有網友批評：「投訴是對的，起訴都行，這個要求並不屬於這個崗位的硬性條件」、「現在這個社會已經卷到這個地步了嗎？26歲已經年紀大了」、「不用一個應聘者有很多表達方式的，這麽說話就活該被投訴」、「因為年齡小的比較聽話，工資又開的低還不敢說。」

事件引發廣泛關注後，涉事店舖表示，「門店不是直營店所以招聘要求是自己訂的，年齡限制18-25歲之，間並沒有什麽特別的含義。」

咖啡 微博

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