中國大批畢業生遭「撤回錄用」雇主「優中選優」寧賠違約金

經濟復甦不如預期牽動大學生就業市場，研究顯示，碩博士畢業生就業率已低於本科生，求職更加困難，圖為雲南招聘現場。（中新社）

中國經濟復甦不如預期，今年逾千萬大學生畢業，使就業 形勢異常嚴峻。不少畢業生幾經思考和歷經各種考試才得到國企或大企業錄用；不過據報導，有大批畢業生還沒上班就收到公司撤回錄用決定的通知。其中，科技業成重災區， 行業競爭激烈、雇主寧賠違約金也要「優中選優」等也是原因之一。

南方周末報導，劉辰（化名）在學校宿舍收到擬入職公司南京埃斯頓自動化股份有限公司（埃斯頓）發來的解約通知。劉辰是南京某雙一流院校自動化專業2024屆本科畢業生。2024年1月與埃斯頓簽訂「畢業生就業協議書」。這封解約郵件寫道：公司會支付違約金5000元人民幣(約687美元)。劉辰心裡發慌並對企業不忿：在這個時間節點解約，他已經錯失了擇業黃金期。

經濟復甦不如預期牽動大學生就業市場，研究顯示，碩博士畢業生就業率已低於本科生，求職更加困難。(中新社)

2024年畢業季，與劉辰處境類似的大學生並非少數。李萌（化名）也是「被毀約大軍」的一員。她是河南 某211高校計算機專業的2023屆本科生，二次考研鎩羽後才開始找工作，反覆對比到手的offer後定了一家全國性銀行深圳分行。6月5日，李萌接到了解約電話，理由是她有掛科紀錄，不符合要求。李萌覺得，這只是藉口，在拿到offer前，她投簡歷時就已附上在校考試成績單。父母和老師都支持李萌去打官司。

陳露（化名）是北京一所985高校材料學的2024屆碩士畢業生，2023年秋招與一家央企的二級單位簽了三方協議。6月12日，陳露收到解約通知，對方表示由於該集團管理層發生變化，此前規畫的戶口和招聘崗位指標均未獲批。最後給了2000塊錢補償。陳露很難接受，這可能影響她在北京落戶。

各個社交平台成了畢業生吐槽毀約的聚集地。隨機選取了50個毀約帖子梳理，違約企業中，超八成屬於科技密集型產業。其中超 30%是以汽車產業為主的新能源智造業，25%左右的企業與軟件、通信相關，其餘還包括生物科技、電器制造、金融服務等領域。

部分企業毀約，與行業內競爭有關。另外，近年來較快的技術更迭，也給應用型人才的就業帶來挑戰。

軟件通信類企業亦有頗佳的發展行情。其毀約畢業生較多的原因，與這一領域匯聚較多外包企業有關。此外，畢業生被毀約也可能跟自身能力不足有關。