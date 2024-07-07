我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

巴黎奧運／2個孩子的媽 43歲澳洲女籃傳奇第5度披戰袍

拜登無視健康問題及民調落後 ABC專訪難平黨內怒火

試題惹議 山東醫聯名：4分還學生

中國新聞組／北京7日電
山東一道試題(圖)引起醫生們群情激昂，聯名為小學生要分數。(視頻截圖)
山東一道試題(圖)引起醫生們群情激昂，聯名為小學生要分數。(視頻截圖)

近日，一則「全網醫生聯名讓老師把4分還給學生」的事件引發社會各界的廣泛關注和熱烈討論。究竟是怎樣的一道試題，讓醫生們群情激昂？又為何他們堅決認為這4分應當歸還給孩子？

京文社指出，近日，山東一位母親在網路上分享了孩子的一份試卷。在這份試卷中，有一道題目引起熱議。題目大致詢問關於體溫與病情的關係，標準答案設定了某種固定的體溫範圍作為判斷依據。

而這位小學生憑藉自己日常生活中的觀察和從家長、網路等渠道獲取的醫學知識，認為體溫的細微變化也能反映病情的好轉，因此給出了「體溫36.7度表示病情可能好轉」的答案。

然而，老師依據嚴格的標準答案，毫不留情地扣掉了4分。

沒想到，這事兒讓醫生們知道了，醫生們紛紛站出來說，這4分不該扣，得還給孩子。

醫生們覺得，從他們專業的角度來看，孩子這回答沒毛病啊！醫生們指出，孩子的答案雖然不符合考試的既定規則，但從醫學角度來看是完全正確的。體溫的細微變化，尤其是從高熱降至正常體溫範圍內，確實是病情好轉的重要標誌之一。

「我們聯名要求，這4分應當還給孩子。」一位資深兒科醫生在微博上寫道，「教育不是為了培養應試的機器，而是為了激發孩子的創造力和批判性思維。當我們的評價體系無法容納這樣的答案時，是否該反思我們的教育方式和評價標準？」

其實，像這樣因為考試打分引起爭議的事兒，以前也不是沒有。

比如說，語文考試寫作文，有的孩子想法特別新穎，可就是因為和所謂的標準不太一樣，分就不高。

還有數學考試，有的孩子解題方法很獨特，可老師不認，就給扣分。

您說這是不是個問題？教育不就是要培養孩子的能力和思維嗎？如果就因為標準答案，把孩子的創造力都給打壓了，那能行嗎？

山東一道試題引起醫生們(圖)群情激昂，聯名為小學生要分數。(視頻截圖)
山東一道試題引起醫生們(圖)群情激昂，聯名為小學生要分數。(視頻截圖)

微博

上一則

歐美關稅夾擊 中電動車繞道搶進非洲 不讓「華為時刻」重演

下一則

紀念七七首度公布 哈爾濱公布日731部隊140人「身上申告書」

延伸閱讀

山東出現龍捲風 鐵皮天上飛、烏雲閃電交加…釀5死83傷

山東出現龍捲風 鐵皮天上飛、烏雲閃電交加…釀5死83傷
北大數學天才韋神搭地鐵 「S」型路線上樓梯 網友巧妙評論

北大數學天才韋神搭地鐵 「S」型路線上樓梯 網友巧妙評論
老師圖方便 18÷0=0？這道小學計算題讓網友炸鍋

老師圖方便 18÷0=0？這道小學計算題讓網友炸鍋

威懾？山東艦首現菲海域 中造驅逐艦式海警船「恐常態化遠航」

威懾？山東艦首現菲海域 中造驅逐艦式海警船「恐常態化遠航」

熱門新聞

北大數學天才韋神搭地鐵 「S」型路線上樓梯 網友巧妙評論

2024-07-05 01:46
茉莉用英文講述她在特斯拉裡遇到的問題。(視頻截圖)

中國7歲女童在線回報特斯拉Bug 馬斯克竟親自回覆

2024-07-02 07:30
姜萍以第12名成績進入2024阿里巴巴全球數學競賽決賽，但卻一直未露面。（取材自新聞晨報）

驚喜變驚悚？傳數學天才姜萍被囚 網疑老師冒名參賽

2024-06-29 02:23
吳艷妮創今年亞洲最佳成績。（視頻截圖）

吳艷妮百米欄12秒74刷新紀錄 奔進巴黎奧運

2024-07-01 06:30
對標馬斯克星鏈產品的中國天兵科技生產的天龍三號火箭，30日下午在河南試射時爆炸。（截自X）

中國「天龍3號」火箭試射爆炸

2024-06-30 10:44
儘管中國祭出「去庫存」，由國企收購庫存商品房，但房地產市場依然跌跌不休。中國房市示意圖。（中新社）

中國房市如何復原？ 北大學者：房價再跌40%

2024-07-02 14:18

超人氣

更多 >
這10個碩士學位 畢業後起薪最高

這10個碩士學位 畢業後起薪最高
洛加大宿舍女生深夜遭性侵 嫌犯已被捕

洛加大宿舍女生深夜遭性侵 嫌犯已被捕
中國試圖封堵洞庭湖決堤缺口 第二道防線也告急

中國試圖封堵洞庭湖決堤缺口 第二道防線也告急
川藏線逆行插隊被阻 孕婦撒潑扇耳光嗆「我7個月，XX不怕你」

川藏線逆行插隊被阻 孕婦撒潑扇耳光嗆「我7個月，XX不怕你」
冷氣耗電量可能比風扇高10倍 這2種情況千萬別省電

冷氣耗電量可能比風扇高10倍 這2種情況千萬別省電