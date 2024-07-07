試題惹議 山東醫聯名：4分還學生

山東一道試題(圖)引起醫生們群情激昂，聯名為小學生要分數。(視頻截圖)

近日，一則「全網醫生聯名讓老師把4分還給學生」的事件引發社會各界的廣泛關注和熱烈討論。究竟是怎樣的一道試題，讓醫生們群情激昂？又為何他們堅決認為這4分應當歸還給孩子？

京文社指出，近日，山東一位母親在網路上分享了孩子的一份試卷。在這份試卷中，有一道題目引起熱議。題目大致詢問關於體溫與病情的關係，標準答案設定了某種固定的體溫範圍作為判斷依據。

而這位小學生憑藉自己日常生活中的觀察和從家長、網路等渠道獲取的醫學知識，認為體溫的細微變化也能反映病情的好轉，因此給出了「體溫36.7度表示病情可能好轉」的答案。

然而，老師依據嚴格的標準答案，毫不留情地扣掉了4分。

沒想到，這事兒讓醫生們知道了，醫生們紛紛站出來說，這4分不該扣，得還給孩子。

醫生們覺得，從他們專業的角度來看，孩子這回答沒毛病啊！醫生們指出，孩子的答案雖然不符合考試的既定規則，但從醫學角度來看是完全正確的。體溫的細微變化，尤其是從高熱降至正常體溫範圍內，確實是病情好轉的重要標誌之一。

「我們聯名要求，這4分應當還給孩子。」一位資深兒科醫生在微博 上寫道，「教育不是為了培養應試的機器，而是為了激發孩子的創造力和批判性思維。當我們的評價體系無法容納這樣的答案時，是否該反思我們的教育方式和評價標準？」

其實，像這樣因為考試打分引起爭議的事兒，以前也不是沒有。

比如說，語文考試寫作文，有的孩子想法特別新穎，可就是因為和所謂的標準不太一樣，分就不高。

還有數學考試，有的孩子解題方法很獨特，可老師不認，就給扣分。