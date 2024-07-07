撇炫富 「邁巴赫少爺」700分考取北大 網友不酸了

「邁巴赫少爺」朱也天被北大錄取了。（取材自九派新聞）

日前杭州坐豪車邁巴赫參加高考 的「邁巴赫少爺」朱也天，不僅考出700分高分，出身銅藝世家的背景更引發關注，最新消息傳出，他順利考取北大化學系，朱也天直言在大學學習中會繼續努力。

綜合九派新聞、揚子晚報報導，朱也天的父親朱軍岷5日晚間透過視頻和網友分享喜訊，稱「終於塵埃落定了，正式和大家分享一個喜訊，我的孩子朱也天順利考取北大化學系。」並表示感謝大家這麽久以來的關注，網友也紛紛表示祝賀。視頻顯示，朱也天通過北大2023強基計畫，錄取專業為化學類。待省級招生考試機構審核完畢，辦理錄取手續後，北大將寄發正式錄取通知書。

朱也天之所以在網路上暴紅，是因為被拍到他搭豪車邁巴赫參加高考，之後更被揭底背景不簡單，父親朱軍岷是非遺「朱府銅藝」第五代傳人，爺爺朱炳仁是中國工藝美術大師、中國當代銅建築之父。且高考成績公布後總分達700分，引發各界關注。

紫牛新聞報導，朱也天個人不太喜歡「邁巴赫少爺」這個稱呼，「因為有炫富的嫌疑」。他還表示，將通過自己的努力實現個人價值，努力摘掉「不學無術」的標籤。他說，「爺爺（朱炳仁）對我教育一直都是言傳身教的方式，我希望可以在未來學習到爺爺不輟奮進的精神。」