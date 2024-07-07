我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

巴黎奧運／2個孩子的媽 43歲澳洲女籃傳奇第5度披戰袍

拜登無視健康問題及民調落後 ABC專訪難平黨內怒火

紀念七七首度公布 哈爾濱公布日731部隊140人「身上申告書」

記者黃國樑／綜合報導
哈爾濱市侵華日軍第731部隊罪證陳列館、林口縣人民政府聯合向社會首次公布731部隊林口162支部的「身上申告書」檔案。（取材自哈爾濱日報）
哈爾濱市侵華日軍第731部隊罪證陳列館、林口縣人民政府聯合向社會首次公布731部隊林口162支部的「身上申告書」檔案。（取材自哈爾濱日報）

七七抗戰紀念前夕，據哈爾濱日報報導，為紀念抗戰87周年，進一步揭露731部隊反人類暴行，哈爾濱市侵華日軍第731部隊罪證陳列館、林口縣人民政府聯合向社會首次公布731部隊林口162支部的「身上申告書」檔案。

哈爾濱市侵華日軍細菌與毒氣戰史研究會副秘書長金士成指出，此次公布的檔案是731罪證陳列館與林口縣政府依託「館地共建」合作，在共同赴日「跨國取證」時，於日本國立公文書館檢索到的。經多次溝通與交涉，於2022年徵集回國。經系統整理與研究後，這次正式對外公開。

報導稱，「身上申告書」是個人狀況登記表，在二戰結束後，林口162支部部隊來不及跟隨731部隊整建制撤回日本，在戰後以個人為單位回到日本，按照要求填寫「身上申告書」 。

報導說，162支部是一支具有獨立作戰能力的細菌部隊。本次發現公布的檔案共有177頁，記載140人基本信息，涵蓋包括部隊長神櫞秀夫在內的軍醫少佐、中尉、準尉、衛生兵、軍屬雇員等多種身分。在這140人中，被抓捕羈押到蘇聯境內的有112人，受到審判的有10人。

根據林口縣副縣長侯曉艷介紹，在二戰期間，日本有預謀、有組織地建立以731部隊為主的細菌戰網路體系。1940年12月2日，日本關東軍司令部根據天皇敕令，在中國東北為731部隊設立了四個支部，分別位於林口、海林、孫吳和海拉爾，主要任務是對蘇聯實施細菌戰。

報導稱，林口支部也被稱為「滿洲第162部隊」、「林口162支部」，其機構設置、人員配置及編制構成，同731部隊基本保持一致，在1940年編成時候的定員是125人，人員最多時達到280人，職能範圍涵蓋細菌實驗與生產、實驗動物飼養、後勤補給、教育訓練、衛生「防疫」等，是一支具有獨立作戰能力的細菌部隊，是日本細菌戰國家犯罪體系的重要組成部分。

哈爾濱日報報導稱，這些資料再次證實162支部配合731部隊進行鼠疫實驗。在林口162支部衛生伍長上野滋的「身上申告書」中顯示，在1945年4月，他在佳木斯等地完成「捕鼠作業」，這可以同口述史料、文物遺跡相互印證、相互佐證，再一次證實了162支部承擔著為731部隊進行捕鼠的功能，捕鼠目的就是供731部隊進行鼠疫實驗、用於生產製造鼠疫細菌武器。

報導說，透過此次檔案研究，也新發現9名162支部隊員在蘇聯伯力接受審判的紀錄。以往研究發現，1949年12月25日至30日，蘇聯在伯力對山田乙三等12名細菌戰戰犯進行公開審判，這12人中有1人是林口162支隊的衛生兵，叫久留島佑司，他被判有期徒刑3年，是所知唯一在伯力接受審判的162部隊成員。

但在此次新檔案中發現，除了久留島佑司外，還記載162部隊第二課課長間所昇、衛生準尉嶼田國雄等9人也在伯力接受審判，分別被判處10- 25年不等有期徒刑。

報導稱，在此次檔案中呈現的新線索、新內容與新發現，修正了先前研究中的錯誤史實和不當認知，彌補原始資料長期嚴重缺失的不足，提升歷史研究的真實性和準確性。這份檔案的發現，可以確定位於哈爾濱的滿洲第97部隊、177部隊，及位於齊齊哈爾的滿洲第201部隊，均是731部隊協同犯罪機構，也再一次證明731部隊人體實驗和細菌戰不是獨立行為，是日本自上而下、有規模、有組織的國家犯罪。

哈爾濱市侵華日軍第731部隊罪證陳列館、林口縣人民政府聯合向社會首次公布731部...
哈爾濱市侵華日軍第731部隊罪證陳列館、林口縣人民政府聯合向社會首次公布731部隊林口162支部的「身上申告書」檔案。（取材自哈爾濱日報）

日本 防疫

上一則

試題惹議 山東醫聯名：4分還學生

下一則

洞庭湖2周大1倍 潰堤決口一度達226米 第二防線告急

延伸閱讀

環太平洋軍演新科技亮眼 後勤補給時間最多縮短200天

環太平洋軍演新科技亮眼 後勤補給時間最多縮短200天
美軍撤出西非國家尼日 華府積極尋覓替補國家 候選名單曝光

美軍撤出西非國家尼日 華府積極尋覓替補國家 候選名單曝光
福建艦第3次海試 甲板現殲15戰機

福建艦第3次海試 甲板現殲15戰機
俄羅斯稱防空系統建功 邊境附近擊落36架烏克蘭無人機

俄羅斯稱防空系統建功 邊境附近擊落36架烏克蘭無人機

熱門新聞

北大數學天才韋神搭地鐵 「S」型路線上樓梯 網友巧妙評論

2024-07-05 01:46
茉莉用英文講述她在特斯拉裡遇到的問題。(視頻截圖)

中國7歲女童在線回報特斯拉Bug 馬斯克竟親自回覆

2024-07-02 07:30
姜萍以第12名成績進入2024阿里巴巴全球數學競賽決賽，但卻一直未露面。（取材自新聞晨報）

驚喜變驚悚？傳數學天才姜萍被囚 網疑老師冒名參賽

2024-06-29 02:23
吳艷妮創今年亞洲最佳成績。（視頻截圖）

吳艷妮百米欄12秒74刷新紀錄 奔進巴黎奧運

2024-07-01 06:30
對標馬斯克星鏈產品的中國天兵科技生產的天龍三號火箭，30日下午在河南試射時爆炸。（截自X）

中國「天龍3號」火箭試射爆炸

2024-06-30 10:44
儘管中國祭出「去庫存」，由國企收購庫存商品房，但房地產市場依然跌跌不休。中國房市示意圖。（中新社）

中國房市如何復原？ 北大學者：房價再跌40%

2024-07-02 14:18

超人氣

更多 >
這10個碩士學位 畢業後起薪最高

這10個碩士學位 畢業後起薪最高
洛加大宿舍女生深夜遭性侵 嫌犯已被捕

洛加大宿舍女生深夜遭性侵 嫌犯已被捕
中國試圖封堵洞庭湖決堤缺口 第二道防線也告急

中國試圖封堵洞庭湖決堤缺口 第二道防線也告急
川藏線逆行插隊被阻 孕婦撒潑扇耳光嗆「我7個月，XX不怕你」

川藏線逆行插隊被阻 孕婦撒潑扇耳光嗆「我7個月，XX不怕你」
冷氣耗電量可能比風扇高10倍 這2種情況千萬別省電

冷氣耗電量可能比風扇高10倍 這2種情況千萬別省電