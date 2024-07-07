紀念七七首度公布 哈爾濱公布日731部隊140人「身上申告書」

哈爾濱市侵華日軍第731部隊罪證陳列館、林口縣人民政府聯合向社會首次公布731部隊林口162支部的「身上申告書」檔案。（取材自哈爾濱日報）

七七抗戰紀念前夕，據哈爾濱日報報導，為紀念抗戰87周年，進一步揭露731部隊反人類暴行，哈爾濱市侵華日軍第731部隊罪證陳列館、林口縣人民政府聯合向社會首次公布731部隊林口162支部的「身上申告書」檔案。

哈爾濱市侵華日軍細菌與毒氣戰史研究會副秘書長金士成指出，此次公布的檔案是731罪證陳列館與林口縣政府依託「館地共建」合作，在共同赴日「跨國取證」時，於日本 國立公文書館檢索到的。經多次溝通與交涉，於2022年徵集回國。經系統整理與研究後，這次正式對外公開。

報導稱，「身上申告書」是個人狀況登記表，在二戰結束後，林口162支部部隊來不及跟隨731部隊整建制撤回日本，在戰後以個人為單位回到日本，按照要求填寫「身上申告書」 。

報導說，162支部是一支具有獨立作戰能力的細菌部隊。本次發現公布的檔案共有177頁，記載140人基本信息，涵蓋包括部隊長神櫞秀夫在內的軍醫少佐、中尉、準尉、衛生兵、軍屬雇員等多種身分。在這140人中，被抓捕羈押到蘇聯境內的有112人，受到審判的有10人。

根據林口縣副縣長侯曉艷介紹，在二戰期間，日本有預謀、有組織地建立以731部隊為主的細菌戰網路體系。1940年12月2日，日本關東軍司令部根據天皇敕令，在中國東北為731部隊設立了四個支部，分別位於林口、海林、孫吳和海拉爾，主要任務是對蘇聯實施細菌戰。

報導稱，林口支部也被稱為「滿洲第162部隊」、「林口162支部」，其機構設置、人員配置及編制構成，同731部隊基本保持一致，在1940年編成時候的定員是125人，人員最多時達到280人，職能範圍涵蓋細菌實驗與生產、實驗動物飼養、後勤補給、教育訓練、衛生「防疫 」等，是一支具有獨立作戰能力的細菌部隊，是日本細菌戰國家犯罪體系的重要組成部分。

哈爾濱日報報導稱，這些資料再次證實162支部配合731部隊進行鼠疫實驗。在林口162支部衛生伍長上野滋的「身上申告書」中顯示，在1945年4月，他在佳木斯等地完成「捕鼠作業」，這可以同口述史料、文物遺跡相互印證、相互佐證，再一次證實了162支部承擔著為731部隊進行捕鼠的功能，捕鼠目的就是供731部隊進行鼠疫實驗、用於生產製造鼠疫細菌武器。

報導說，透過此次檔案研究，也新發現9名162支部隊員在蘇聯伯力接受審判的紀錄。以往研究發現，1949年12月25日至30日，蘇聯在伯力對山田乙三等12名細菌戰戰犯進行公開審判，這12人中有1人是林口162支隊的衛生兵，叫久留島佑司，他被判有期徒刑3年，是所知唯一在伯力接受審判的162部隊成員。

但在此次新檔案中發現，除了久留島佑司外，還記載162部隊第二課課長間所昇、衛生準尉嶼田國雄等9人也在伯力接受審判，分別被判處10- 25年不等有期徒刑。