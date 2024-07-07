首批企業許可發布 上海無人駕駛出租車即將上路

上汽賽可智能Robotaxi。（取材自百度）

上海4日在2024世界AI 大會上發布首批無人駕駛智慧網聯汽車示範應用許可，許可證顯示，有效期為2024年7月4日至2025年1月4日。本次上海示範應用許可仍處於「免費試乘」階段，企業正在配置車輛，很快將正式上線，目前尚未面向公眾收費。

該許可由上海市經濟和信息化委員會、上海市交通委員會以及上海市公安局聯合發布。許可顯示，賽可智能科技（上海）有限公司、百度 智行科技（上海）有限公司、上海裹動科技有限公司（AutoX）、小馬易行科技（上海）有限公司為首批獲得示範應用許可的企業。

小馬智行科技宣布，上海市民將能通過其手機應用預約乘坐無駕駛員的自動駕駛出租車 （Robotaxi），覆蓋浦東205公里的路線。小馬智行在世界AI大會期間，將提供無人化自動駕駛接駁服務體驗，體驗路線全長近4公里，從上海世博展覽館無人駕駛分會場往返上海世博洲際酒店，途經世博中心站及中華藝術宮站兩個站點。

據澎湃新聞報導，上汽賽可智能於2021年正式進軍自動駕駛領域，在不到兩年的時間內，上汽Robotaxi在上海嘉定、蘇州落地。2022年正式入駐上海臨港，旗下自動駕駛出租車Robotaxi 2.0也於同年在臨港落地。現已在臨港新片區設置50個自動駕駛點位，運營範圍覆蓋臨港主城區68平方公里，包括校區、商業區、居民區、政企機構、旅遊景點、交通樞紐等重要交通節點。

中國工業和信息化部、公安部、交通運輸部等五部門7月3日正式對外公布，將在北京、上海、廣州、深圳、重慶、瀋陽等20個城市開展智慧網聯汽車「車路雲」一體化應用試點。