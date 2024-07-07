湖南平江九峰水庫大壩滲漏 轉移千餘群眾

湖南平江縣九峰水庫大壩6日發生滲漏險情。（取材自央視新聞）

洞庭湖5日潰堤後，湖南平江縣九峰水庫大壩6日也發生滲漏險情，目前當地正在抓緊搶險，已組織轉移群眾1000餘人。

央視新聞報導，6日上午7時10分左右，湖南省水利廳緊急派遣應急搶險專家組奔赴現場。專家在現場發現，大壩高程98.0m處（水庫水位125.30m）涵管內有渾濁水體滲出，水質呈黃色，偏冷，水體含砂礫。經初步分析研究，本次滲漏險情的漏水主要來源為：大壩內坡左側原塌陷隱患區滲漏至原底涵集中出流，險情有發展趨勢。

這一處塌陷隱患區7月5日11時左右被巡查人員注意到，發現大壩原有排水棱體坡腳有較大滲水，開挖後發現有一根直徑300mm的壩下廢棄砼涵管（經現場踏勘，是建壩時遺留的老涵管），且有渾濁水流出。發現險情後，平江縣已採取以下措施：

一是降低水位，騰空庫容，開啟輸水隧洞放水閘閥，安排15套200mmPⅤC倒虹吸吸管、3台大型抽水機放水；二是組織挖機2台，砂石料15車共300噸，目前已填充30噸。

截至7月6日17時，平江縣已組織九峰水庫大壩周邊近壩沿河群眾做好轉移準備；搶險人員、機械設備已到達搶險現場投入使用；內坡防滲鋪蓋黏土料場已選定，庫區施工浮台正在搭設中；大壩沉降位移監測已按計畫啟動，外坡下游滲流監測設施已啟動。

新華社報導，據處險現場專家介紹，目前，水庫水位已降至125米，險情初步得到有效控制，暫不準備大規模人口轉移。