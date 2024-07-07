我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

巴黎奧運／2個孩子的媽 43歲澳洲女籃傳奇第5度披戰袍

拜登無視健康問題及民調落後 ABC專訪難平黨內怒火

湖南平江九峰水庫大壩滲漏 轉移千餘群眾

中國新聞組／北京7日電
湖南平江縣九峰水庫大壩6日發生滲漏險情。（取材自央視新聞）
湖南平江縣九峰水庫大壩6日發生滲漏險情。（取材自央視新聞）

洞庭湖5日潰堤後，湖南平江縣九峰水庫大壩6日也發生滲漏險情，目前當地正在抓緊搶險，已組織轉移群眾1000餘人。

央視新聞報導，6日上午7時10分左右，湖南省水利廳緊急派遣應急搶險專家組奔赴現場。專家在現場發現，大壩高程98.0m處（水庫水位125.30m）涵管內有渾濁水體滲出，水質呈黃色，偏冷，水體含砂礫。經初步分析研究，本次滲漏險情的漏水主要來源為：大壩內坡左側原塌陷隱患區滲漏至原底涵集中出流，險情有發展趨勢。

這一處塌陷隱患區7月5日11時左右被巡查人員注意到，發現大壩原有排水棱體坡腳有較大滲水，開挖後發現有一根直徑300mm的壩下廢棄砼涵管（經現場踏勘，是建壩時遺留的老涵管），且有渾濁水流出。發現險情後，平江縣已採取以下措施：

一是降低水位，騰空庫容，開啟輸水隧洞放水閘閥，安排15套200mmPⅤC倒虹吸吸管、3台大型抽水機放水；二是組織挖機2台，砂石料15車共300噸，目前已填充30噸。

截至7月6日17時，平江縣已組織九峰水庫大壩周邊近壩沿河群眾做好轉移準備；搶險人員、機械設備已到達搶險現場投入使用；內坡防滲鋪蓋黏土料場已選定，庫區施工浮台正在搭設中；大壩沉降位移監測已按計畫啟動，外坡下游滲流監測設施已啟動。

新華社報導，據處險現場專家介紹，目前，水庫水位已降至125米，險情初步得到有效控制，暫不準備大規模人口轉移。

上一則

撇炫富 「邁巴赫少爺」700分考取北大 網友不酸了

下一則

洪水灌 洞庭湖團洲垸附近村民連夜逃 1600斤糧食來不及搬

延伸閱讀

洞庭湖潰堤後…湖南水庫也發生滲漏 轉移群眾千餘人

洞庭湖潰堤後…湖南水庫也發生滲漏 轉移群眾千餘人
中國試圖封堵洞庭湖決堤缺口 第二道防線也告急

中國試圖封堵洞庭湖決堤缺口 第二道防線也告急
湖南洞庭湖大決堤 18大貨車填堵無效 近6000人疏散

湖南洞庭湖大決堤 18大貨車填堵無效 近6000人疏散
湖南洞庭湖大決堤 18大貨車填堵無功 近6000人疏散

湖南洞庭湖大決堤 18大貨車填堵無功 近6000人疏散

熱門新聞

北大數學天才韋神搭地鐵 「S」型路線上樓梯 網友巧妙評論

2024-07-05 01:46
茉莉用英文講述她在特斯拉裡遇到的問題。(視頻截圖)

中國7歲女童在線回報特斯拉Bug 馬斯克竟親自回覆

2024-07-02 07:30
姜萍以第12名成績進入2024阿里巴巴全球數學競賽決賽，但卻一直未露面。（取材自新聞晨報）

驚喜變驚悚？傳數學天才姜萍被囚 網疑老師冒名參賽

2024-06-29 02:23
吳艷妮創今年亞洲最佳成績。（視頻截圖）

吳艷妮百米欄12秒74刷新紀錄 奔進巴黎奧運

2024-07-01 06:30
對標馬斯克星鏈產品的中國天兵科技生產的天龍三號火箭，30日下午在河南試射時爆炸。（截自X）

中國「天龍3號」火箭試射爆炸

2024-06-30 10:44
儘管中國祭出「去庫存」，由國企收購庫存商品房，但房地產市場依然跌跌不休。中國房市示意圖。（中新社）

中國房市如何復原？ 北大學者：房價再跌40%

2024-07-02 14:18

超人氣

更多 >
這10個碩士學位 畢業後起薪最高

這10個碩士學位 畢業後起薪最高
洛加大宿舍女生深夜遭性侵 嫌犯已被捕

洛加大宿舍女生深夜遭性侵 嫌犯已被捕
中國試圖封堵洞庭湖決堤缺口 第二道防線也告急

中國試圖封堵洞庭湖決堤缺口 第二道防線也告急
川藏線逆行插隊被阻 孕婦撒潑扇耳光嗆「我7個月，XX不怕你」

川藏線逆行插隊被阻 孕婦撒潑扇耳光嗆「我7個月，XX不怕你」
冷氣耗電量可能比風扇高10倍 這2種情況千萬別省電

冷氣耗電量可能比風扇高10倍 這2種情況千萬別省電