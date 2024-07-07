洪水灌 洞庭湖團洲垸附近村民連夜逃 1600斤糧食來不及搬

湖南洞庭湖決堤，洪水灌入村莊，很快便淹到屋頂位置。（視頻截圖）

湖南洞庭湖決堤，團洲垸附近村民被通知連夜撤離，洪水 灌入村莊，很快便淹到屋頂位置。許多人只來得及搬出些許衣物、炊具等日用品，「1600多斤糧食來不及搬，只能眼睜睜看著被淹掉」，村民們守在臨時搭建的簡易帳篷內，不知何時才能重返家園。

綜合明報、工人日報報導，華容縣團洲鄉團西村村民5日收到轉移指令後，連夜將能搬得動的財物盡量轉移到堤岸另一側的安全地帶。因為要照看搬出的財物，有些村民當晚並未前往政府設置的安置點，而是在自己搭建的簡易帳篷裡守了一夜。

堤岸一側的小樹林裡，村民三三兩兩搭起簡易帳篷，胡亂堆放「搶救」出來的家具、床鋪、家電等，有人還搭了雞窩。70多歲的村民葉全中表示，「撤離時已經停電了，摸黑把能搬得動的盡量往外搬。家裡1600多斤糧食裝在糧倉裡，來不及搬，只能眼睜睜看著被淹掉。還有兩台空調和兩台電視也都淹掉了。」

因為要撤離80多歲高齡的父母，村民黃新德沒怎麼來得及搬東西。「遠處那棟紅頂的房子就是我家，二樓還有幾十斤食用油。」黃新德惋惜道。

團北村40多歲村民張先生經營一間超市，距離決堤處約五、六百米遠。他回憶稱，接到要求轉移的電話後，立即通知家人，拿了一些換洗的衣服，往車尾廂塞入百來條「值錢又輕便」的香菸，一家五口開車往縣城，被安置在華容縣一所職業專科學校。但他仍然止不住擔憂，表示自己還承包了兩、三百畝地，是家裡的主要經濟來源，估計損失超過40萬元人民幣（約5.5萬美元）。

7月5日下午潰口寬度才10米左右時，村裡通知撤離，一位80歲老嫗認為還不至於到搬家地步，沒有同意離開。後來洪水進村，她被困6個小時到深夜，才被救援隊救出。

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