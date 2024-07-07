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洞庭湖2周大1倍 潰堤決口一度達226米 第二防線告急

記者陳湘瑾／綜合報導
湖南岳陽華容縣洞庭湖堤防於5日傍晚決堤，堤壩決口寬一度達226公尺，淹沒面積逾47平方公里。（新華社）
湖南岳陽華容縣洞庭湖堤防於5日傍晚決堤，堤壩決口寬一度達226公尺，淹沒面積逾47平方公里。（新華社）

在遭遇近20天強降雨後，湖南省岳陽市華容縣團洲垸洞庭湖一線堤防於5日傍晚決堤。據湖南省應急管理廳新聞發言人章民通報，截至6日中午，堤壩決口寬一度達226米，淹沒面積逾47平方公里，也就是說，幾乎92%以上的團洲垸現在都在水下。當地政府動員大量救援力量漏夜展開決口封堵作業，加固團洲垸和錢南垸之間的錢團間堤，這條長14.35公里的第二道防線已告急。

中新社指出，5日16時許，華容縣團洲垸洞庭湖一線堤防發生「管湧」險情。17時48分左右，在緊急封堵失敗後堤壩決堤，決堤口寬度一開始約10米左右，但隨後不斷擴大，中國正面臨今年以來最嚴重的洪災。

有「湖南第一險」之稱的團洲垸一線大堤5日潰決後，當地官方正緊急加固「第二道防線」。

報導指出，「第二道防線」是離決口僅2公里處的錢團間堤，這是一道橫亙在團洲垸和錢南垸之間、長14.35公里的土堤，要想不讓洪水繼續肆虐，淹沒隔壁的錢南垸，就必須盡快加固。不過，錢團間堤比一線大堤單薄，自1996年以來從未用於「擋水」，堤身土壤結構不夠緊密。

專家指出，6日中午，隨著破堤而入的洪水湧入垸內，錢團間堤擋水面愈來愈大，堤身的土壤水分含量升高，滲漏等險情已經陸續出現。

據報導，中國水利部長李國英上午主持召開擴大會議，分析研判華容縣團洲垸堤防決口險情發展態勢，指導督促有關單位、部門，固守錢團間堤、藕池河左堤和安全區圍堤，預置人員、料物、設備，避免擴大淹沒範圍。

「第二道防線」顯然已經告急。這場會議還提到，要從最不利情況出發，充分研判錢團間堤決口可能影響區範圍和人口，結合地形迅速提出搶築第二道防線方案。提前撤離可能受威脅地區民眾，確保人員安全。

湖南岳陽華容縣洞庭湖5日傍晚決堤，導致團洲垸內房屋、農田被淹沒。（中新社）
湖南岳陽華容縣洞庭湖5日傍晚決堤，導致團洲垸內房屋、農田被淹沒。（中新社）

據央視新聞報導，6日下午在潰口處內外水位基本持平後，封堵合龍工作已著手推進。當地政府緊急從周邊地區調撥逾5.5萬噸塊石，初步研判，約需6至7天方能完成最後封堵任務。

綜合新華網、央視新聞等媒體報導，洞庭湖潰堤後，當時仍在塔吉克訪問的國家主席習近平隨即指示，要及時轉移並妥善安置受威脅地區民眾，全力展開搶險救援工作。為貫徹落實習近平重要指示精神，財政部、應急管理部緊急預撥人民幣5.4億元（約7429.84萬美元）中央自然災害救災資金，支持湖南等地做好洪澇、地質災害及森林火災救災工作。

由中國陸地觀測衛星數據中心發布的衛星影像顯示，洞庭湖決堤後洪水覆蓋的區域最長約13公里，湖水面面積兩周擴大了一倍多，當地緊急撤離團洲垸民眾5755人。

湖南岳陽華容縣洞庭湖5日傍晚決堤，堤壩決口寬一度達226米，淹沒面積逾47平方公...
湖南岳陽華容縣洞庭湖5日傍晚決堤，堤壩決口寬一度達226米，淹沒面積逾47平方公里，地方政府緊急進行堵口作業。（新華社）

洪水 習近平 財政部

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