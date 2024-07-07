充電寶？水杯？「藏手機神器」校園熱銷 網友：騙了誰

不少商家在偽造的行動電源或者水杯、鏡子內設置暗格，成為「藏手機神器」，讓學生偷帶手機進校園。（取材自微博）

中國教育部曾印發通知，明確提出中小學生原則上不得將個人手機帶入校園，然而近來出現「藏手機神器」，偽裝成行動電源，或在水杯、鏡子內設置暗格，讓學生能逃避校方檢查。

綜合北京青年報、正觀新聞報導，在網路商城中有一些商家兜售所謂的「學生藏手機神器」，店家在宣傳頁面中註明，其商品的主要功能就是「混淆檢查」。一間電商店鋪展示的「行動電源」，從外觀上看和常見的充電寶極為相似，有兩處USB接口，還有一個顯示電子數字的電子屏。但其內部構造除頂端有一小塊電路板，其餘區域全部是空的。

商家表示，「行動電源」中空部分長約16厘米，寬約8厘米，可容納市面上大部分尺寸的手機。購買者多為國中生、大學生，除了混淆校方檢查，有的學生可能會將這類手機用於考試作弊。

另一位商家說明，「行動電源」上的電子螢幕看起來顯示的是剩餘電量的百分比，但實際上只有25、50、75等幾個數字。

除了偽裝的行動電源，還有的藏手機神器是以水杯改造。從商家宣傳可看到，雖然該水杯和普通塑膠運動水杯外觀一致，甚至也能裝水，但其產品底部有開口，能妥妥地將手機藏在水杯中間的暗格裡。

此類水杯價格在人民幣30元~50元，價格貴的除了可以藏東西，還具有一定的「防金屬探測器」功能。不過商家坦言，所謂的「防金屬探測器」只能應對一般等級的檢測，如果探測器水平較高，還是能被發現。網路商店頁面顯示，近期商家已銷售了上千個用於「藏手機」的水杯。

另一家網店還銷售一種可以藏手機的鏡子，商家宣稱使用這款鏡子藏手機，可以「100%安全入校」。商家介紹，

鏡子的鏡面可以打開，鏡面後的隱藏空間，可以存放市面上99%款式的手機。

北京一所高中的教師表示，此前學校確實有發現學生在宿舍使用此類「藏手機神器」。 「那名學生使用的就是一種偽裝的行動電源，但這種充電寶看上去就很奇怪，拿在手裡就能感覺到內部有東西在晃動。」

「實際上，這類偽裝的『藏手機神器』往往品質較差，偽裝也不徹底，很容易被老師發現異常，並不是所謂的神器。」該名老師表示，學校之所以不允許學生上學帶手機，主要是考慮到未成年自製力不強，帶手機上學容易沉迷其中，不但影響學習，也有害視力。

北京市康達律師事務所律師韓驍表示，教育部先前曾印發通知，明確提出中小學生原則上不得將個人手機帶入校園。部分商家為吸引學生群體購買，公然以「藏手機神器」「規避檢查」等字樣和圖片進行行銷，違反「廣告法」的相關規定，市場監督管理部門有權依法查處，任何單位或個人也有權向市場監督管理部門投訴、舉報。

韓驍表示，對網路商城來說，作為電商購物服務的提供者，平台雖未直接參與買賣雙方的交易活動，但是其對商家具有一定的監管職責，對商家的營銷行為有必要管束，採取必要的手段對商家違法的行銷行為進行警示、及時下架處理等，發現違法線索及時通報市場監管等部門。若網路商城平台明知或應知網路廣告活動違法，卻不予制止的，市場監督管理部門可予以處罰。