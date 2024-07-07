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「就生吃見手青」…網紅拚流量生吃毒菇？ 造假被禁言

中國新聞組／即時報導
網紅博主在短視頻發布生吃野生菌。（視頻截圖）
網紅博主在短視頻發布生吃野生菌。（視頻截圖）

一名擁有70多萬粉絲的女網紅在網上發布生吃野生菌「見手青」的視頻，危險行為引發網友譴責，擔心誤導孩子模仿。抖音平台針對此事發布公告，指該影片為擺拍造假，目前給予一定期限的禁言30天、抹除一月增長粉絲、禁言期間搜尋不收錄、禁止被關注30天、取消營利權限60天等多項處罰。

紅星新聞報導，所謂的「見手青」屬於牛肝菌屬，因被手碰或者被壓傷會變成青色而得名。近年來隨著「見手青」在網上走紅，愈來愈多人開始嘗試食用這種「網紅蘑菇」。但醫生表示，生吃「見手青」易中毒，會產生頭暈、噁心等症狀，有的人還可能出現幻聽、幻覺、妄語等怪異行為，甚至看見面前有活動的小人、動物等。部分人還會出現類似精神分裂症狀的被害妄想，進而出現打人毀物、狂奔亂跑等行為。

然而在網路上，有網紅博主為博眼球、吸粉引流，發布生吃「見手青」的視頻，導致中毒事件頻傳。近日，雲南撿菌網紅「菌貝賢哥-雲南菌菇」發布視頻，講述自己吃「見手青」中毒的經歷，「以前從不相信見手青能毒倒我，這回我信了……。」他告訴網友，不熟悉的野生菌千萬不要吃，吃菌發生不良反應後，一定要及時去醫院就診，「不要盲目自信」。

在浙江大學醫學院附屬第一醫院，20多歲的小林網購1斤網紅蘑菇「見手青」，吃完後出現中毒症狀，不但看見家裡有小小的「人」跑來跑去，躺在床上總覺得有模糊的「人影」掀被子、想鑽進其被窩，閉上眼聽到一群人在耳邊說話。該醫院急診科主任醫師陸遠強說明，根據小林的症狀表現，結合一系列檢查，確定她的情況屬於神經精神型野生菌中毒。

網友發布的生吃野生菌畫面。（視頻截圖）
網友發布的生吃野生菌畫面。（視頻截圖）

7月1日，在某社交平台上，一位女博主也講述自己在雲南吃「見手青」中毒的經歷，她稱自己中毒治療至今已一個月，「唯一沒有改善的就是我的眼睛，從始至終都很模糊，尤其一到晚上，視力真的很差，稍微光暗一點就看不清楚。」該博主還表示，「如果我知道後續是這樣的結果，對身體有這麽大損害，我絕對不會吃。」

對此，不少網友表示，生吃「見手青」有毒，「這是瞎胡鬧。如果有孩子跟風模仿，那麽後果不堪設想。」

野生菌商販王先生表示，目前，市面上常見的野生菌有幾十種，諸如松茸、雞樅菌可以生吃，但最好不要生吃或過量食用，「大部分野生菌都不能直接生吃。」他表示，雲南是野生菌最豐富的地方，外地人對於野生菌並不太熟悉。雖然很多雲南人對野生菌種類很熟悉，但野生菌中毒事件依然經常發生。在雲南當地，都不會生吃見手青，生吃見手青的視頻可能對網友會產生嚴重的誤導作用。

四川一家醫院的急診科醫生說，雖然見手青中毒的致死率較低，但臨床中也有過較重的病例出現，患者長時間譫妄不能緩解，最後進入ICU搶救。醫生建議不要隨便吃野生菌類，最好不要生吃或混吃野生菌，食用野生菌時一定要煮熟。食用前，最好拍照或留樣，一旦出現中毒症狀能給醫生提供判斷依據。如果食用野生菌後，出現胃腸道症狀或精神症狀，應立即就醫，並在就醫路上用溫鹽水催吐，盡可能減少毒素殘留。

市場上售賣的「見手青」野生菌。（取材自紅星新聞）
市場上售賣的「見手青」野生菌。（取材自紅星新聞）

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