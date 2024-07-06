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中片境外參展須報備 衝著賈樟柯等名導來？

記者廖士鋒、陳湘瑾／綜合報導
中國國家電影局公告「赴境外影展須報備」，被指針對賈樟柯等知名導演。圖為賈樟柯(中)5月赴坎城影展。（路透）
中國國家電影局公告「赴境外影展須報備」，被指針對賈樟柯等知名導演。圖為賈樟柯(中)5月赴坎城影展。（路透）

近年來在國際影展活躍的一批中國新晉導演，他們在特殊的政治環境中努力觸及真實議題，「敏感話題」影片獲外界稱讚似出現相關效應。中國國家電影局4日公告，要求攝製完成的電影，若要參加境外影展，必須將相關材料報給主管部門備案，相關規定要求「短片」參照執行，外界解讀：這展示了習近平的「文化不自信」。此外，有媒體擔憂是否影響到已報名今年台灣金馬獎的大陸短片。

根據大陸國家電影局的要求，電影取得「電影公映許可證」後方可參加電影節（展）。擬參加境外電影節（展）的，送展法人或其他組織應在活動舉辦的20個工作日前，將材料「報（省級）電影主管部門備案」，短片也參照執行。官方仍重申「支持國產影片參加境外電影節（展）」。

財新網引述多名電影公司人士分析指，電影前往海外參展取得電影公映許可證（俗稱「龍標」）一直是必要條件，此次通知意味著監管強調並不是拿到「龍標」就能赴海外參展，「一定要走備案程序」。

港媒明報則指出，大陸一向規定赴境外參展電影應提前備案，「但以往未提到短片」。而今年金馬獎短片類報名已於6月1日截止，外界關注新規是否會迫使已報名的大陸短片退展。

有大陸網友評論，此舉能管制醜化大陸的作品，也有大陸網友認為，此舉是針對賈樟柯和婁燁等大陸導演。

據德國之聲報導，婁燁新作「一部未完成的電影」5月在法國坎城影展上入圍特別展映單元，該片講述2020年初一個電影劇組在武漢附近聚會的故事，其中一人病倒後，其他人被強行關在飯店房間長達數月。有外媒預計，因北京當局嚴格的審查制度，該片不太可能在中國大陸上映。

此外，由窮山惡水電影小組以新冠病毒流行期間上海封城為題材的紀錄短片「備忘錄」，獲2023年第60屆金馬獎最佳紀錄短片獎。該片在金馬獎官網的簡介寫道：「2022年春天，新冠病毒在上海大流行，官方堅持清零下，全市兩千四百萬人遭強制禁足。受困貧窮社區的電影人，以手機、電視、網路等手邊素材為底，捕捉封城下的荒謬封控、官民衝突，與一場注定失敗的人民抵抗。當歷史被美化，網路被和諧，記憶會淡忘，我們需要電影來備忘。」

在「頒獎台獨」事件後，大陸電影局曾於2019年暫停大陸影片和人員參加當年金馬獎，此後陸片報名金馬獎也大幅減少。就大陸藝人赴台參加金曲獎、金馬獎，國台辦6月底表示一貫支持兩岸音樂、影視交流，希望盡早恢復兩岸人員往來正常化，讓兩岸歌手和演藝人員可順暢交流往來；目前大陸藝人赴台屬專業交流，仍須經「專案申請」，陸委會則於日前鬆口正盤點思考開放哪些類別。

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