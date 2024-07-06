90後孫女和93歲爺爺同住養老院 網友：她過上我嚮往的生活

苗苗和爺爺一起在養老院房間做健身操。（取材自上游新聞／受訪者供圖）

對江蘇常州這對祖孫來說，養老院 不只是收容老人的地方，還是他們增進親情的媒介。90後自媒體博主苗苗（化名）為緩解爺爺的孤獨情緒並為自己「養傷」，從上海電商 公司裸辭後和爺爺一起住進了養老院，她拍攝的「和爺爺同住養老院」系列視頻全網瀏覽量已超過800萬，充滿了溫馨與歡笑的生活也引來網友們羨慕。

據上游新聞報導，2022年底，由於不滿當時的工作氛圍，苗苗從上海某電商公司的設計師崗位裸辭回到鄉下，決定改造自家400多平方米的小院做工作室，90多歲住養老院的爺爺身體不錯，常會從養老院請假回來和苗苗一起動手，改造過程中和工人、師傅們對接的經驗，讓她收獲了與職場不同的人與人之間的溫存與善意。

苗苗和爺爺一起練習書。（視頻截圖）

苗苗的媽媽表示，從小對女兒一直是一個「放養」的態度。不過舊房改造讓苗苗患上了腰肌勞損，她不放心爺孫倆為改造小院過度操勞，乾脆就把苗苗和93歲的爺爺「打包」一起送進了養老院休養。這也讓苗苗萌生了拍一個「和爺爺一起在養老院生活」系列視頻的想法。「很多網友都還挺好奇的，其實我一方面是為了養傷，另一方面也是想拍視頻記錄下這件事」。

苗苗和爺爺住的這所養老院是一家民間資本投資 的社會福利頤養中心。「爺爺這套是一間50多平方米的房間，可以住兩個人，一個月的費用是5000多元（人民幣，下同），我其實是蹭住。」房間費用不包含餐費，中午去餐廳吃飯，兩個人也就40多元，早餐和晚餐，她和爺爺會在房間裡自己做點簡單吃的。

苗苗在社交平台上傳的「和爺爺同住養老院」系列視頻。（取材自上游新聞）

苗苗說，在養老院中，老人們的生活非常規律且充實，自己這個90後一開始都有點不習慣。「我爺爺早晨四五點就拉我起來活動，一起打打乒乓球，或者練習套圈鍛煉眼力，去健身房鍛煉。中午吃完飯後，我們就去參加養老院組織的各種活動，每天都不一樣。有書法、下棋等等。晚上就做手工、看電視，或者進行一些輕鬆的鍛煉。」還有太極課、音樂課、舞蹈課等。

在體驗了一段時間「朝五晚九」的生活後，苗苗表示，這裡的人情味遠比她想像中的更濃厚。「老年人們每天感覺就像是朋友一樣，一起吃飯，一起玩。爺爺也不把這叫做『養老院』，他稱之為自己的『單位』。」養老院工作人員說，苗苗來之後經常和爺爺一起下棋、打乒乓球，「老人出來活動的次數更多了」。

苗苗將拍攝的「和爺爺同住養老院」系列視頻發布至社交平台後，吸引了不少網友們評論關注。也有網友分享自家老人的養老院生活，一些年輕網友也表示這樣的養老生活非常令人憧憬：「她過上了我嚮往的生活」，「養老院的生活看來也不是枯燥乏味的」。

養老院負責人張女士說，希望通過苗苗的分享，讓更多年輕人能夠了解養老行業。