90後孫女和93歲爺爺同住養老院 網友：她過上我嚮往的生活
對江蘇常州這對祖孫來說，養老院不只是收容老人的地方，還是他們增進親情的媒介。90後自媒體博主苗苗（化名）為緩解爺爺的孤獨情緒並為自己「養傷」，從上海電商公司裸辭後和爺爺一起住進了養老院，她拍攝的「和爺爺同住養老院」系列視頻全網瀏覽量已超過800萬，充滿了溫馨與歡笑的生活也引來網友們羨慕。
據上游新聞報導，2022年底，由於不滿當時的工作氛圍，苗苗從上海某電商公司的設計師崗位裸辭回到鄉下，決定改造自家400多平方米的小院做工作室，90多歲住養老院的爺爺身體不錯，常會從養老院請假回來和苗苗一起動手，改造過程中和工人、師傅們對接的經驗，讓她收獲了與職場不同的人與人之間的溫存與善意。
苗苗的媽媽表示，從小對女兒一直是一個「放養」的態度。不過舊房改造讓苗苗患上了腰肌勞損，她不放心爺孫倆為改造小院過度操勞，乾脆就把苗苗和93歲的爺爺「打包」一起送進了養老院休養。這也讓苗苗萌生了拍一個「和爺爺一起在養老院生活」系列視頻的想法。「很多網友都還挺好奇的，其實我一方面是為了養傷，另一方面也是想拍視頻記錄下這件事」。
苗苗和爺爺住的這所養老院是一家民間資本投資的社會福利頤養中心。「爺爺這套是一間50多平方米的房間，可以住兩個人，一個月的費用是5000多元（人民幣，下同），我其實是蹭住。」房間費用不包含餐費，中午去餐廳吃飯，兩個人也就40多元，早餐和晚餐，她和爺爺會在房間裡自己做點簡單吃的。
苗苗說，在養老院中，老人們的生活非常規律且充實，自己這個90後一開始都有點不習慣。「我爺爺早晨四五點就拉我起來活動，一起打打乒乓球，或者練習套圈鍛煉眼力，去健身房鍛煉。中午吃完飯後，我們就去參加養老院組織的各種活動，每天都不一樣。有書法、下棋等等。晚上就做手工、看電視，或者進行一些輕鬆的鍛煉。」還有太極課、音樂課、舞蹈課等。
在體驗了一段時間「朝五晚九」的生活後，苗苗表示，這裡的人情味遠比她想像中的更濃厚。「老年人們每天感覺就像是朋友一樣，一起吃飯，一起玩。爺爺也不把這叫做『養老院』，他稱之為自己的『單位』。」養老院工作人員說，苗苗來之後經常和爺爺一起下棋、打乒乓球，「老人出來活動的次數更多了」。
苗苗將拍攝的「和爺爺同住養老院」系列視頻發布至社交平台後，吸引了不少網友們評論關注。也有網友分享自家老人的養老院生活，一些年輕網友也表示這樣的養老生活非常令人憧憬：「她過上了我嚮往的生活」，「養老院的生活看來也不是枯燥乏味的」。
養老院負責人張女士說，希望通過苗苗的分享，讓更多年輕人能夠了解養老行業。
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