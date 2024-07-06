「如何躲避鳥糞」寧波大學生寫論文：55.4秒是安全通行時間

寧波大學「天使路」常有空降的白鷺鳥糞，地上滿是痕跡。（取材自微博）

寧波大學有一條路，路旁長有高大茂盛的樟樹並有白鷺棲息，每當有路人走過，常不經意間遭到鳥糞的「關顧」，寧大人因此稱這條路為「天使路」。該校物理學專業本科生路集善和他的同學們為協助師生們科學避開「冰淇淋」，研究出55.4秒是「安全通行時間」並寫成論文，昨天衝上微博 熱搜。有網友稱這研究有趣又學以致用，「就想知道課題實作成功了麼」。

據中國網、站長之家報導，寧波大學校園裡這條「天使路」上不時從天而降的鳥糞，讓師生們頗為困擾，也常討論如何能避開，但效果有限。近日，該校物理學院2021級物理學專業的本科生路集善及其團隊，撰寫了一篇別開生面的論文——「探索『天使路』白鷺排泄物分布規律與避讓策略」，將這一日常煩惱轉化為了一場科學探索的盛宴。

在這篇論文中，路集善和同學們不僅詳細記錄了「天使路」上白鷺的活動習性，還運用物理學的原理與方法，對白鷺排泄物的分布進行了深入剖析。通過構建數學模型，他們模擬了白鷺在校園內的活動軌跡及排泄物的可能落點，進而解析出「天使」在校內分布的概率圖譜。

尤為引人注目的是，論文中提出了一項經過精密計算的「安全通行時間」——55.4秒。路集善團隊認為，若行人能在這一時間窗口內快速通過「天使路」，便能顯著降低被鳥糞擊中的風險，彷彿手握一份「避彈祕笈」。

此外，論文還融入了豐富的數學公式與圖表，直觀展示了不同條件下被鳥糞擊中的概率變化，並鼓勵廣大師生及科研愛好者參與到這一有趣的課題中來，共同探討、修正和完善這一研究成果。

對此論文，有網友認為有趣且勇於創新，這場由「鳥糞危機」引發的科學探索，正悄然改變著人們對日常困擾的看待方式，讓學習與生活變得更加有趣而富有意義。也有網友認為論文太奇葩，是「一本正經地胡說八道」。

紅星新聞評論指出，細看這篇論文，有模有樣，有推理有運算，有研究有「理論」。這說明作者為撰寫文章是下了一番功夫的，絕非惡搞。如果說白鷺拉糞是一個「不正經」的話題，那麽學生正兒八經地研究這件事，並給出學理化的思考，無疑很正經。而55.4秒這個結論如果經得起推敲，就可以說，其文章不僅有趣，且實用。

近年來，一些「奇葩論文」流傳在網上被熱議。如何科學躲避鳥糞這個選題，乍看起來也挺「奇葩」的。其實，這種選題與師生利益息息相關，哪怕從學以致用的角度看，也值得肯定。萬物皆可入題，萬事皆可論，以如何科學躲避鳥糞為例，把有意思的事寫得有意義，真正寫一篇富有實用價值的文章，有何不可？