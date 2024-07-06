半歲嬰22斤重 7歲表姐抱「小巨人」表弟 胖瘦對比逗樂網友

7歲表姐抱著6個月大的表弟視頻，逗樂了不少網友。（取材自微博）

近日網傳一段「7歲表姐抱著6個月大表弟」視頻引來關注，視頻中，身材纖瘦的小女孩緊緊抱著圓滾滾的小表弟，像在抱一個小巨人，鮮明對比又可愛的畫面，逗樂了許多網友。拍攝者稱是小女孩看來較瘦，才顯得表弟胖。不過當小男孩的媽媽說如今兒子6個月已長到22斤（約11公斤），立刻又引來網友「餵母乳這不算胖」以及「超標」的討論。

綜合站長之家、網易報導，這段視頻和照片近日走紅網路。7月4日，拍攝者王女士分享了背後的故事稱，照片中的小女孩是她姐姐家的寶貝，年紀尚小，卻已展現出超乎年齡的細膩情感，那位被小女孩緊緊抱在懷中的「小巨人」，正是王女士自己的兒子，兩人雖為表親，但感情深厚。

畫面中，小女孩用兩隻手緊緊抱著身形圓潤的表弟，小女孩與表弟的身材形成了鮮明對比，整個畫面充滿了童真與喜感。網友們紛紛留言，稱讚小女孩的勇敢與表弟的可愛，更有不少人表示被這份純真的親情所打動。

王女士表示，自己拍攝這張照片時並未預料到會引起如此大的反響，但看到大家如此喜愛，她感到非常開心。她希望通過這張照片，能傳遞出家人之間無條件的支持與愛護，以及孩子們在成長過程中那份純真的快樂與友誼。

評論區則有不少網友詢問小表弟的年齡和體重，王女士說，兒子出生時近9斤，現在6個月大體重22斤。小女孩今年7歲半，因為小女孩比較瘦，對比顯得自己兒子特別胖。

對於「6個月體重22斤」，有網友認為並不胖：「我們樓下有個男娃，4個月也20多斤，純母乳餵養。長大到一兩歲，體重就很普通的娃差不多了」，「其實只是對比小女孩顯胖而已，母乳6個月20斤左右正常，6個月後就不怎麽長體重了」，「長得可真壯實！很不錯」，「好像千與千尋裡面的大娃娃」，「是奶奶喜歡的大胖孫子」。

也有網友認為：「自己兒子超重還要說別人女兒偏瘦？」，「這是胖了一點，3歲的女孩也才30斤」，「我兒子1歲4個月才18斤」，「我兒子3歲才22斤」，「6個月22斤一年44斤十年440斤，不敢想不敢想啊」，「我的天，感覺這娃娃天生就是舉重的料」，「專家提醒家長需科學餵養，避免過度肥胖影響孩子健康」。