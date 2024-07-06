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中國多地取消城管部門 「欺壓百姓」勢力淡出？ 網憂衝突難減

中國新聞組／北京6日電
中國城管被指「欺壓百姓」，屢屢和民眾發生肢體衝突，圖為城管隊員舉起腳猛踢商戶。（取材自觀察者網）
中國城管被指「欺壓百姓」，屢屢和民眾發生肢體衝突，圖為城管隊員舉起腳猛踢商戶。（取材自觀察者網）

多個地方政府近日宣布取消城管部門，相關業務改納入其他單位，不少民眾為這個多年來「欺壓百姓」的勢力終於淡出叫好。不過學者指出，取消城管部門是逐步探索綜合執法，強調「管理」、「服務」；城管部門將長期存在，不會撤銷。有評論稱，若管理、執法模式不變，即使改制，人民與城管間的衝突或歧見將仍難緩解。

自由亞洲電台報導，中國城管自1997年設立以來，最廣為人知的任務便是「驅趕」流動攤販以維護市容及衛生。多年來，城管在街上和民眾引發衝突報導不曾斷過，常能目睹或聽聞城管殘酷對待乞丐、騷擾無照小販、強拆居民住宅或沒收財物。

紐約時報，中國社會科學院2016年民調顯示，城管因其「形象最差」成為最不受民眾歡迎的公職人員。

旅美獨立學者鄧聿文指出，城管部門的消失在輿論上可能會受到民眾肯定， 但如果管理、執法模式不變，依舊難以緩解長久以來人民與城管之間的衝突或歧見。

曾從事小餐館近20年常與城管打交道的王君平說，城管和交警一樣有其存在的必要。但從中央到地方 「上梁不正下梁歪」，致一些城管「欺軟怕硬，有官員付了金，拿城管名義作為敲詐；也有收了攤販的錢就睜一隻眼閉一隻眼。（也有的）看見誰不順眼了，上來就抄，拉了就走」。

中共中央黨校教授蔡霞表示，城管並非國家編制的公務員，而是由地方政府財政供養，有的還可能是由當地保安公司收編用來協助警察工作的雇員。他們當中很多來自失業人口、來自外省農民工，甚或浪蕩街口的社會底層民眾。這些人被地方政府招用成打手，政府財力不夠時，他們首先就是被政府解雇。

澎湃新聞報導，中國人民大學公共管理學院教授馬亮表示，「需要明確的是，各地不是撤銷『城管』，而是『城管執法局』或『綜合執法局』等執法部門的拆分和重組。考慮到城市管理的需要，城管部門將長期存在，不會撤銷。」

馬亮表示，過去，為改變多頭執法、權限不清、重複處罰等問題，各地開始逐步探索綜合執法。從名稱上看，都淡化了「執法」，強調了「管理」、「服務」。

上海交通大學安泰經濟與管理學院、中國發展研究院副研究員鍾輝勇認為，這說明未來更多是從管理的角度，更強調人性化的管理思路；建議防止簡單「一刀切」做法。

紐約時報 民調 中共

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