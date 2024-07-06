中國38城平均招聘月薪過萬 網轟太假、沒事幹了嗎

「38城平均招聘月薪10313元」衝上熱搜，圖為求職者在北京招聘會現場。（中新社）

智聯招聘近日發布第二季度的「中國企業招聘薪酬報告」顯示，中國38座城市的企業平均招聘薪酬是每個月1萬313元（人民幣，下同，約1319.9美元），比去年同期上升0.5%；數據引發輿論熱議。

自由亞洲電台報導，在新浪微博 ，話題「38城平均招聘月薪10313元」衝上熱搜，引來超過450萬次閱讀量。網友對這一數據表示質疑，認為這是「全球最假的平均」，「這也太假了吧」。也有人發出質疑說，「招聘月薪都拿來平均，是沒事幹了嗎」。

據報導，在江西南昌工作多年的詹先生表示，不少中國企業提供的招聘月薪只是一種廣告：「由於經濟下行的緣故，很多招聘月薪其實就是一個大餅，包括一個很低的基本月薪，加上一些提成。有些提成是按照案子來的，有些提成是用別的方法去弄的。但是無論如何，提成的水分都很大。比如說，你必須一個月達到很驚人的業務量，才能達到招聘廣告上的招聘月薪。」

報導稱，智聯招聘這份報告顯示，在今年第二季度，上海、北京、深圳的平均招聘月薪在各城市中排在前三位，都在1.3萬元左右。排名第四、五、六的城市杭州、南京、廣州，平均招聘月薪都超過1.1萬元。報告中的數據是基於對智聯招聘2024年在線招聘庫數據監測、統計、分析得來。

在廣州IT行業工作多年的蕭先生認為，報告中上萬的平均招聘月薪數據並不能反映實況，因為許多企業提供的招聘薪酬數字只是廣告，比實際情況要高。

報導指出，在深圳廣告行業工作多年的陳小姐表示，她感覺有些企業招聘廣告、啟事上的招聘月薪數據還是有一定真實性的。但企業仍然有它們的操作空間：「很多招聘工資都是一個區間，比如一個崗位寫月薪6000到8000，很多沒有工作經驗的人就只能拿到這個區間的最低值6000，有些經驗的能拿到7000，真的能拿到8000的人是很少的。」