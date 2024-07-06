抗洪大作戰 10萬守堤人輪班盯水位 遊子返鄉救援

洞庭湖决堤，村民被通知連夜撤離、5小時後水漫房頂。圖為6日早上6時，團南村被水淹沒景象。 (取材自海報新聞)

連日持續強降雨致長江中下游水位連續上漲，防汛形勢嚴峻。為保衛家園，許多沿岸村民近日加入24小時巡堤行列，吃住都在堤壩上，輪班盯著水位並即時通報搶險。岳陽、常德、益陽已組織巡堤查險人數近十萬人，守護著洞庭湖的安瀾。而九江江洲也有1278名旅外遊子因為當地一封家書主動返鄉加入抗洪，他們說即使不眠不休，也會堅持到水位降至警戒線以下。

「我們強烈號召，全鎮父老鄉親和在外奮鬥的鄉親們立即集結、迅速行動，投入到抗洪搶險的第一線，與我們一起攜手、共克時艱，一起保衛生我養我的江洲。」據極目新聞報導，近段時間，位於長江河道中的江西省九江市江洲鎮因江洲鎮防汛抗旱指揮部一封號召在外鄉親回鄉防汛抗洪「家書」備受關注。目前已有大批鄉親返家，在95個防汛哨所開展24小時巡堤工作。

江洲鎮政府一位工作人員稱，江洲常住人口以小孩和老人為主，青年人大多外出務工，防汛人手嚴重不足，旅外鄉親對家鄉有著深厚感情，且他們的防汛抗洪經驗都很豐富。此外，江洲鎮的防汛抗洪，「主要巡堤查險，發現險情以後及時處置，不能小事拖大。每個人只需要值24小時，其間分組輪流巡堤。」

江洲鎮同興村村民胡女士說，她在九江一家工廠上班，十多年前和家人便搬到九江市區居住。看到江洲鎮防汛抗旱指揮部發布的號召信後，她便主動與所在村的村幹部取得聯繫加入巡堤。今年61歲的王先生幾年前和妻兒一家搬遷至九江市區居住，平日很少回到江洲，這一次，因家鄉的緊張汛情，他推掉了零工，已在島上停留了五個日夜參與防汛抗洪。

王先生和其他村民一樣，按照村裡提前排好的值班表，在對應的防汛哨所24小時值班，三人一組，一天兩組，不間斷輪流巡堤。一個小組負責的巡堤長度為50至400米，寬度為距離堤壩背水面200米的範圍，「相當於地毯式巡查」。江洲鎮也調用了全鎮的人力、物力、財力用於防汛，幹部們24小時吃住都在堤壩上監控著水位。