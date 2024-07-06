我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

保守派智庫提「第2次美國革命」 川普撇清關係：主張荒謬且糟糕

山東出現龍捲風 鐵皮天上飛、烏雲閃電交加…釀5死83傷

洞庭湖潰堤擴至150米 網批：有空做卡車橫幅沒空裝沙袋

中國新聞組／北京6日電

南方連日暴雨致洞庭湖水位上漲，湖南省岳陽市華容縣團洲垸洞庭湖一處堤防昨下午發生管湧險情，出現數米寬的潰口，當地幹部挨家挨戶通知5000餘群眾轉移，調來多輛卡車裝散沙並「以車代倉」填堵，但防堵失敗，潰口五小時內從10米已擴大到150米，搶險形勢十分嚴峻。當地正緊急加固間堤，全力守住第二道防線。以卡車裝散沙堵缺口也引來當地防堵不力質疑。

綜合報導，5日16時許，湖南省岳陽市華容縣團洲垸洞庭湖一線堤防（樁號19+800）發生管湧險情。17時48分許，緊急封堵失敗後堤壩決堤，決堤口寬度約10米。19時，決堤口寬度已延伸至約100米。截至5日23時許，決堤口寬度超過150米，且仍在進一步擴大。

管湧又稱潛蝕、流土，是指在汛期高水位情況下，堤防背水側發生「流土」和「潛蝕」兩種不同含義的險情統稱。當地稱已從各地緊急調集近萬噸砂石和18輛「以車代倉」車輛填堵，並調船隻往決堤口處填砂石堵缺口。不過由於這些卡車上多掛有宣傳橫幅，且以裝散沙堵洪流效果有限，不少網民質疑當地防堵不力：「有時間做橫幅，沒時間裝沙袋，用散沙堵？」

湖南省委書記沈曉明作出批示，要求省防指和岳陽市迅速組織處置、封堵，堅決確保人民群眾生命安全，確保打贏防汛抗洪搶險救災這場硬仗。並全力轉移垸區群眾，確保不遺漏一人，鄉村幹部及民警昨挨家挨戶或電話通知，成功轉移了6村1社區共5755名村民，目前無人員傷亡。

據新華社報導，由於第一線防線已經失守，當地正全力守住第二道防線。水利專家陳文平說說，決口處洪水難以阻擋，當務之急是緊急築好離決口約兩公里的一道間堤，這道土堤橫亙在團洲垸和錢南垸之間。「堅決不讓洪水沖破第二道防線，淹沒錢南垸。」

來自各地的搶險救援力量迅速向決口附近匯集。現場潮濕悶熱並有大量蚊蟲，消防、武警和民兵部隊拿著手電筒緊張地加固間堤，運送搶險物資。武警首批100餘人於20時許到達現場，隨即在二門閘南側堤壩鋪設14公里彩條布，用於保護堤壩。

洞庭湖發生決堤險情，當地政府「以車代倉」填補潰口，但用來填堵決口的車輛也被沖走。...
洞庭湖發生決堤險情，當地政府「以車代倉」填補潰口，但用來填堵決口的車輛也被沖走。 （取材自微博）
卡車載沙衝進缺口連車帶沙填補。（取材自微博）
卡車載沙衝進缺口連車帶沙填補。（取材自微博）

團洲垸在1996年洪水中潰垸過，目前正在加固的這道間堤，自1996年以來尚未接受過洪水考驗。

據澎湃新聞，一位水利專家表示，管湧如不及時處理，會發生潰垸型大險。洞庭湖區易發生管湧，是因為洞庭湖區的堤防堤基多為砂卵石基礎，在堤外河道漲水的情況下，兩邊水壓高差會在薄弱環節產生管湧。「若想根治這些管湧風險，國家應盡快啟動洞庭湖重要堤防加固工程二期，增加防滲墻，讓洪水的滲徑更長。

洪水 暴雨

上一則

抗洪大作戰 10萬守堤人輪班盯水位 遊子返鄉救援

下一則

2名醫療器械業華人在菲律賓遭撕票 當地商人提3大疑點

延伸閱讀

洪水高漲洞庭湖決堤 湖南華容全縣道路封閉

洪水高漲洞庭湖決堤 湖南華容全縣道路封閉
明州決堤水壩附近大橋恐倒塌 官員束手無策

明州決堤水壩附近大橋恐倒塌 官員束手無策
中國水利部：長江流域內90條河流發生「超警」以上洪水

中國水利部：長江流域內90條河流發生「超警」以上洪水
暴雨一直下...湖南懷化市停課、長沙圖書館臨時閉館

暴雨一直下...湖南懷化市停課、長沙圖書館臨時閉館

熱門新聞

茉莉用英文講述她在特斯拉裡遇到的問題。(視頻截圖)

中國7歲女童在線回報特斯拉Bug 馬斯克竟親自回覆

2024-07-02 07:30

北大數學天才韋神搭地鐵 「S」型路線上樓梯 網友巧妙評論

2024-07-05 01:46
姜萍以第12名成績進入2024阿里巴巴全球數學競賽決賽，但卻一直未露面。（取材自新聞晨報）

驚喜變驚悚？傳數學天才姜萍被囚 網疑老師冒名參賽

2024-06-29 02:23
吳艷妮創今年亞洲最佳成績。（視頻截圖）

吳艷妮百米欄12秒74刷新紀錄 奔進巴黎奧運

2024-07-01 06:30
對標馬斯克星鏈產品的中國天兵科技生產的天龍三號火箭，30日下午在河南試射時爆炸。（截自X）

中國「天龍3號」火箭試射爆炸

2024-06-30 10:44
儘管中國祭出「去庫存」，由國企收購庫存商品房，但房地產市場依然跌跌不休。中國房市示意圖。（中新社）

中國房市如何復原？ 北大學者：房價再跌40%

2024-07-02 14:18

超人氣

更多 >
啟動微波爐後 站在它前面安全嗎？

啟動微波爐後 站在它前面安全嗎？
花7萬買全新特斯拉 亞裔女後悔

花7萬買全新特斯拉 亞裔女後悔
家中混血犬似乎聽得懂人話 飼主驗DNA意外出現稀有品種

家中混血犬似乎聽得懂人話 飼主驗DNA意外出現稀有品種
紐時：拜登、川普在黨內待遇 彷彿兩個世界

紐時：拜登、川普在黨內待遇 彷彿兩個世界
今年最值得造訪的5個美國城鎮

今年最值得造訪的5個美國城鎮