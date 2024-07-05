我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

國慶日 法拉盛可樂娜公園內民眾烤肉歡慶

紐時：OpenAI去年遭駭竊取機密 卻未公開揭露 引發資安憂慮

圓明園內大樹倒 砸碎回歸文物漢白玉石洗

中國新聞組／北京5日電
被砸壞的石洗。（取材自北京晚報）
被砸壞的石洗。（取材自北京晚報）

圓明園公園內近日有一棵大樹倒伏，不僅砸壞了文物外的玻璃罩，連玻璃罩內的石洗也被砸倒受損。

來源：YouTube

北京日報報導，目擊者蘇先生指出，7月2日上午10時許，他行至圓明園綺春園天心水面景區，看到一棵倒伏的柳樹，把一件文物的玻璃罩砸了個粉碎。「不僅砸了玻璃罩，裡面被保護著的石洗也被砸倒了，石洗下方的立柱基座也受損了，地上有許多白色的碎石。」

事發現場。（取材自北京晚報）
事發現場。（取材自北京晚報）

據了解，這處展區屬於「圓明園流散文物回歸展」，主要陳列了自圓明園管理處成立以來回歸的重要石質文物39件。被砸的文物是一只石洗，為漢白玉質地，分為上下獨立的兩部分，上為扁圓形石洗，下部為立柱式帶足基座。石洗整體呈西式風格，是中西文化結合的又一例證。曾存放於西交民巷87號，2008年1月才回歸圓明園。

現場保潔人員說：「這周圍的好些棵柳樹挺長年頭，樹幹裡頭都空心了，頭重腳輕，容易倒。」現場一位遊客說：「前段時間，西洋樓景區就有大樹被狂風吹倒，砸壞了文物的玻璃罩；今天又出現了這種情況，太可惜了！公園是不是可以採取一些措施避免這種情況再次發生。」

綺春園被樹木砸損的玻璃罩和文物已被處置。（取材自北京日報）
綺春園被樹木砸損的玻璃罩和文物已被處置。（取材自北京日報）

北京晚報報導，圓明園管理處職工7月2日清晨緊急處理，設置警戒線，並對樹木進行支撐，聯繫文物保護相關施工單位協助處理，將該雕花石洗運回文物庫房保管。圓明園管理處將盡快聯繫專家召開文物修復論證會，討論修復方案。目前考慮此後更換天心水面文物的展陳地點和展陳方式。

上一則

歐盟電動車加稅上路 中「水滴石穿」爭取11月終裁前翻轉

下一則

28歲高顏值湖北女 欠600萬成老賴 法院懸賞60萬找線索

延伸閱讀

台雕刻家鄭鈺麟600件原民文物珍藏加州 女兒盼捐回台灣

台雕刻家鄭鈺麟600件原民文物珍藏加州 女兒盼捐回台灣
退休消防員張錫池 昔救人今搶救文史

退休消防員張錫池 昔救人今搶救文史
中國文物保護噩耗…開挖長城做「百年福地」陝西村民遭起訴

中國文物保護噩耗…開挖長城做「百年福地」陝西村民遭起訴
流浪在外春秋青銅器回家了 阿根廷向中返還14件古文物

流浪在外春秋青銅器回家了 阿根廷向中返還14件古文物

熱門新聞

茉莉用英文講述她在特斯拉裡遇到的問題。(視頻截圖)

中國7歲女童在線回報特斯拉Bug 馬斯克竟親自回覆

2024-07-02 07:30
姜萍以第12名成績進入2024阿里巴巴全球數學競賽決賽，但卻一直未露面。（取材自新聞晨報）

驚喜變驚悚？傳數學天才姜萍被囚 網疑老師冒名參賽

2024-06-29 02:23
吳艷妮創今年亞洲最佳成績。（視頻截圖）

吳艷妮百米欄12秒74刷新紀錄 奔進巴黎奧運

2024-07-01 06:30
對標馬斯克星鏈產品的中國天兵科技生產的天龍三號火箭，30日下午在河南試射時爆炸。（截自X）

中國「天龍3號」火箭試射爆炸

2024-06-30 10:44
儘管中國祭出「去庫存」，由國企收購庫存商品房，但房地產市場依然跌跌不休。中國房市示意圖。（中新社）

中國房市如何復原？ 北大學者：房價再跌40%

2024-07-02 14:18
中國非法移民搭乘豪車到小房間。（視頻截圖）

77中國人搭豪車偷渡義大利 轉身淪奴工 被拍裸照、無限期工作

2024-06-28 06:30

超人氣

更多 >
12生肖下半年運勢！虎有新邂逅、鼠將遇貴人、1族群「小心」意外之財

12生肖下半年運勢！虎有新邂逅、鼠將遇貴人、1族群「小心」意外之財
12星座下半年會遇什麼麻煩 射手忙翻天、這星座「累到放棄思考」

12星座下半年會遇什麼麻煩 射手忙翻天、這星座「累到放棄思考」
台「華爾街女神」爭家產謀害小姑 驚世母女殺人罪各判8年

台「華爾街女神」爭家產謀害小姑 驚世母女殺人罪各判8年
東奧銅牌寫歷史 中國「短跑一哥」蘇炳添缺席巴黎奧運

東奧銅牌寫歷史 中國「短跑一哥」蘇炳添缺席巴黎奧運
遊民到曼哈頓華埠餐廳乞討 搶顧客買單現金還咬人

遊民到曼哈頓華埠餐廳乞討 搶顧客買單現金還咬人