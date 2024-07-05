圓明園內大樹倒 砸碎回歸文物漢白玉石洗

被砸壞的石洗。（取材自北京晚報）

圓明園公園內近日有一棵大樹倒伏，不僅砸壞了文物外的玻璃罩，連玻璃罩內的石洗也被砸倒受損。

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北京日報報導，目擊者蘇先生指出，7月2日上午10時許，他行至圓明園綺春園天心水面景區，看到一棵倒伏的柳樹，把一件文物的玻璃罩砸了個粉碎。「不僅砸了玻璃罩，裡面被保護著的石洗也被砸倒了，石洗下方的立柱基座也受損了，地上有許多白色的碎石。」

事發現場。（取材自北京晚報）

據了解，這處展區屬於「圓明園流散文物回歸展」，主要陳列了自圓明園管理處成立以來回歸的重要石質文物39件。被砸的文物是一只石洗，為漢白玉質地，分為上下獨立的兩部分，上為扁圓形石洗，下部為立柱式帶足基座。石洗整體呈西式風格，是中西文化結合的又一例證。曾存放於西交民巷87號，2008年1月才回歸圓明園。

現場保潔人員說：「這周圍的好些棵柳樹挺長年頭，樹幹裡頭都空心了，頭重腳輕，容易倒。」現場一位遊客說：「前段時間，西洋樓景區就有大樹被狂風吹倒，砸壞了文物的玻璃罩；今天又出現了這種情況，太可惜了！公園是不是可以採取一些措施避免這種情況再次發生。」

綺春園被樹木砸損的玻璃罩和文物已被處置。（取材自北京日報）

北京晚報報導，圓明園管理處職工7月2日清晨緊急處理，設置警戒線，並對樹木進行支撐，聯繫文物保護相關施工單位協助處理，將該雕花石洗運回文物庫房保管。圓明園管理處將盡快聯繫專家召開文物修復論證會，討論修復方案。目前考慮此後更換天心水面文物的展陳地點和展陳方式。